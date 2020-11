So ging Fürst zu Putbus vor 200 Jahren mit Impf-Gegnern in Grimmen um

Grimmen

Es ist ein Brief, der zwar mehr als 200 Jahre alt ist, aber trotzdem kaum etwas an Aktualität eingebüßt hat, blickt man auf die Corona-Pandemie. Der Verfasser des Briefes, der zur Sammlung Sven Thurows aus Grimmen gehört, ist kein geringerer als Wilhelm Malte Fürst zu Putbus (1783 bis 1854). Am 18. November 1816 richtete er sich in dem Schreiben mit mahnenden Worten an die Bevölkerung Neuvorpommerns und in diesem Brief speziell an die Menschen in Grimmen.

Pocken grassierten in und um Grimmen

Damals grassierten die Blattern, also die Pocken, in der Region. Die hoch ansteckende und lebensbedrohliche Krankheit verbreitete sich vor allem unter den Schulkindern Grimmens und die Epidemie geriet außer Kontrolle. Und das, obwohl bereits im Jahre 1801 Johann Friedrich Küttlinger erfolgreich eine Pockenimpfung durchführen konnte. Am 26. August 1807 wurde in Bayern erstmals eine Impfpflicht eingeführt. Andere Länder folgten. Doch die Pommern weigerten sich auch 15 Jahre nach Entdeckung und Erforschung der Schutzimpfung, ihre Kinder impfen zu lassen. Sie waren vorsichtig gegenüber der neuen Schutzimpfung und erfanden Ausreden. Doch dann schaltete sich der Kurfürst ein und gab strenge Anweisungen.

Kurfürst schrieb an Probst Kirchner

Da Schulen zu dieser Zeit zumeist den Kirchen unterstellt waren, schrieb Wilhelm Malte Kurfürst zu Putbus an Probst Kirchner aus Grimmen. Zunächst zählt er all die Ausreden auf, die die Eltern hervorbrachten, um sich vor einer Schutzimpfung zu drücken. Es habe an Gelegenheit gefehlt und sie halten die Impfung nicht für gut. Auch habe es ihnen an Zeit ermangelt, oder sie seien schlicht nicht dazu aufgefordert worden, ist in dem Brief in schönster Handschrift zu lesen. Ausreden, die der Kurfürst nun nicht mehr gelten ließ und den Probst aufforderte, von der Kanzel der Kirche zu der Impfung aufzufordern.

Die Vorderseite des Dokuments. Quelle: Carolin Riemer

Auch der Mediziner der Stadt wurde mit einbezogen: Der einzige Arzt in Grimmen war zu dieser Zeit Dr. Stucker. Ihn forderte der Kurfürst auf, sämtliche Eltern zu melden, welche ihre Kinder nicht impfen ließen. Wer sich den Aufforderungen widersetzte, bekam es mit dem Kreishauptmann, der über die Polizeigewalt verfügte, zu tun. Auch in der Bevölkerung rief der Kurfürst zur Denunzierung auf. Jeder sollte jeden verraten, der keine Blattern-Impfung hatte. Wer sich gegen die Schutzimpfung zur Wehr setzte, musste hohe Strafen zahlen.

Von Carolin Riemer