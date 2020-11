So klappt es in Grimmen mit dem griechischen Essen trotz Corona

Grimmen

Auch für das griechische Restaurant „ Kreta“ in der Trebelstadt heißt es ab Montag wieder: Essen gibt es nur noch zum Abholen. Die Schließung der Restaurants trifft Vasileios Koultoukis natürlich hart. „Im November hatte ich bereits viele Weihnachtsfeiern. Diese müssen nun natürlich ausfallen“, ist er enttäuscht. Trotzdem will er seinen Kunden auch während der Schließung mit leckeren griechischen Essen verwöhnen.

„Wir müssen durchhalten“

„Man kann bei mir bestellen und es sich dann abholen“, erklärt er. Zudem will er ab einer Bestellung für mindestens zehn Personen die warmen Speisen sogar liefern. Essen bestellen kann man ab sofort von Montag bis Freitag in der Zeit von 17 Uhr bis 20.30 Uhr. Am Wochenende bietet Vasileios Koultoukis dann auch zur Mittagszeit von 11.30 Uhr bis 14 Uhr seine Gerichte an. Am Samstagabend und Sonntagabend bleibt die Bestellzeit von 17 Uhr bis 20.30 Uhr bestehen. „Wir müssen jetzt einfach durchhalten. Die Gesundheit geht eben vor“, sagt der sympathische Grieche aus Grimmen.

Von Raik Mielke