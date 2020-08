Grimmen

Es ist ein großes Vorhaben für Diplom-Ingenieur Carlo Schmidt, Studenten der Fachhochschule Stralsund und Anwohner aus Wittenhagen: Der Geschäftsführer der Wind-Projekt GmbH aus Warnemünde möchte in Abtshagen mit einem sogenannten „grünen Gewerbegebiet“ eine Energiedirektversorgung für Bürger und Gewerbetreibende schaffen. Einmalig sei das derzeit noch in Mecklenburg-Vorpommern. Die Planung und Umsetzung ist langfristig, aber es geht Schritt für Schritt voran.

Drei weitere Windräder in Grimmen

Als Voraussetzung für das „grüne Gewerbegebiet“ wurden am Ende der vergangenen Woche zwei Windräder auf Grimmener Grund installiert. Ein Letztes folgt noch in dieser Woche. Sie machen den kleinen Windpark von Carlo Schmidt komplett.

Anzeige

Doch das Aufstellen der ersten drei Räder in Glashagen sorgte für viel Ärger unter Anwohnern und Tierschützern. Mehr als ein Jahr lang zögerte sich der Gerichtsprozess um die Windräder in Glashagen hinaus. Die drei Anlagen standen eineinhalb Jahre lang zwischen Bundesstraße und Bahngleisen still und trieben den Investor fast in den Ruin (die OZ berichtete). In der Gemeinde Wittenhagen plant Carlo Schmidt nun also ein Projekt, von dem Einwohner und Gewerbetreibende profitieren können. Das „grüne Gewerbegebiet“ sei ein kompliziertes Verfahren, auf deren Umsetzung sich Carlo Schmidt besonders freut und es „Leuchtturm-Projekt“ nennt.

Weitere OZ+ Artikel

Strom soll Anwohner und Gewerbetreibende versorgen

Kurz erklärt, soll der Strom, den die Windräder in Glashagen und Grimmen produzieren, in der Gemeinde bleiben und Anwohner und Firmen mit regionalem und vermutlich auch günstigerem Strom versorgen. Die Wind-Projekt GmbH investierte bereits viel Geld in das Vorhaben. Nicht nur die Anlagen, sondern auch ein eigenes Umspannwerk wurden gebaut und schaffen die Voraussetzungen. „Die Voraussetzungen für dieses erstmalige Projekt passen demnach nirgendwo besser hin als nach Wittenhagen“, erklärt der Geschäftsführer.

Fragebogen soll Bild über Verbraucherstruktur liefern

Doch nun werden die Anwohner der Gemeinde Wittenhagen gebraucht. In den kommenden zwei Wochen bekommen diese Post vom Investor. Es gelte, einen Fragebogen auszufüllen. Darin werden die Anwohner gebeten, in einem anonymisierten Verfahren Fragen zu ihrem Stromverbrauch zu beantworten. „Wie groß ist der Haushalt der zu versorgenden Personen? Wie viel Strom wird verbraucht? Wie alt ist Heizungsanlage? Und vor allem: Wie aufgeschlossen stehen die Menschen der Elektro- und Wasserstoffmobilität gegenüber?“ So umschreibt Carlo Schmidt die Fragen, die er als Grundlage für das geplante „grüne Gewerbegebiet“ benötigt. Die Fragebögen sollen ein möglichst umfassendes Bild über die Verbraucherstruktur liefern.

Das Unternehmen zog vor vier Wochen von Börgerende nach Warnemünde und entwickelt sich auch ständig in puncto Wasserstofferzeugungs- und Speicheranlagen weiter. Quelle: Carlo Schmidt

Daten bleiben anonym

Extra für das Projekt in der Gemeinde Wittenhagen stellte Carlo Schmidt auch Dr. Katja Rummelhagen ein, die den sechs- bis siebenseitigen Fragebogen erarbeitete. „Die Daten werden von der Gemeinde anonymisiert und die Fragen werden die Anwohner nicht erschlagen“, verspricht sie. Keine personenbezogenen Daten erreichen die Wind-Projekt GmbH in Warnemünde. Sie hofft genau wie Carlo Schmidt, dass möglichst viele Anwohner auskunftsbereit sind und ihr Verbraucherverhalten mitteilen. „Desto schneller können wir die Bögen auswerten und mit den Fakten arbeiten.“

Carlo Schmidt weiß, dass er vermutlich auch auf Kritik stoßen wird, weil drei weitere Windräder entstehen. Er habe durch die Streitigkeiten aber auch dazugelernt und möchte die Anwohner besser in den Prozess einbeziehen. „Wir müssen die Anwohner besser aufklären und Kompromisse eingehen, damit wir als Partner vor Ort akzeptiert werden“, sagt er und seine Kollegin ergänzt: „Es geht nicht nur um Kostenersparnisse, sondern auch darum, dass man seinen eigenen Beitrag zur Energiewende leistet und an künftige Generationen denkt.“

Die Fragebögen können bei Bürgermeister Frederic Beeskow und in der Schule Abtshagen abgegeben werden, um den Rücklauf so unkompliziert und kostenneutral wie möglich zu gestalten.

Von Carolin Riemer