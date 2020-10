So können Sie den Vogel des Jahres 2021 wählen

Grimmen

Der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) ruft erstmals die Bevölkerung in Deutschland dazu auf, den „Vogel des Jahres 2021“ selbst zu wählen. Ab sofort kann jeder und jede unter www.vogeldesjahres.de seinen Lieblingsvogel nominieren.

Zuerst Top 10 ermitteln

Die erste öffentliche Wahl zum 50. Jubiläum der Aktion „Vogel des Jahres“ verläuft in zwei Phasen. Bis zum 15. Dezember werden aus insgesamt 307 Vogelarten die Top-10-Kandidaten ermittelt. Hierbei stehen alle in Deutschland brütenden sowie die wichtigsten Gastvogelarten des Landes zur Auswahl. Die zehn von der Bevölkerung meist nominierten Vogelarten gehen dann ab dem 18. Januar ins finale Rennen um den Titel. Am 19. März 2021 verkündet der Nabu den ersten öffentlich gewählten „Vogel des Jahres“.

Leif Miller, Nabu-Bundesgeschäftsführer: „Die Bürgerinnen und Bürger können erstmals die Wahl zum Vogel des Jahres selbst in die Hand nehmen. Ob Rotkehlchen, Weißstorch oder Eisvogel – viele Menschen in Deutschland haben einen Lieblingsvogel oder möchten etwas für den Schutz einer bestimmten Art tun. Wir rufen alle dazu auf, sich an dieser Wahl zu beteiligen, denn unsere bedrohte Vogelwelt braucht dringend mehr Aufmerksamkeit.“

Der Nabu Mecklenburg-Vorpommern hofft auf eine rege Beteiligung im Nordosten. „Viele Menschen haben in den letzten Wochen und Monaten die Natur vor der eigenen Haustür noch mehr zu schätzen gelernt und das Interesse an der heimischen Tierwelt und Artenvielfalt ist groß“, sagt Nabu-Landesgeschäftsführerin Rica Münchberger.

Jeder kann für seinen Lieblingsvogel werben

„Wir laden alle ein, bei der Wahl zum Vogel des Jahres mitzumachen. Hierfür braucht es keine besonderen Vorkenntnisse, nur den einen Vogel, der einem am Herzen liegt. Wir sind gespannt auf die Vorschläge.“

Das Nabu-Team in MV hat sich bereits für einen Wunschkandidaten entschieden und macht gleich ein bisschen Wahlkampf für ihn: „Wir würden uns freuen, wenn der Schreiadler zum neuen Vogel des Jahres gewählt wird. Er ist der kleinste Adler Deutschlands – mit nur noch etwa 120 Brutpaaren. Etwa Dreiviertel davon leben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, ein Viertel in Brandenburg. Leider geht immer mehr Lebensraum für den Schreiadler verloren, vor allem durch massive Holzeinschläge im Wald, Entwässerung der Landschaft und das Verschwinden naturnaher Grünlandflächen. Und auf dem Zugweg nach Afrika werden immer wieder Schreiadler abgeschossen.

Feldvögel nehmen ab

Als Vogel des Jahres 2021 kann der Schreiadler auf den zunehmenden Lebensraumverlust durch Eingriffe in unsere Landschaft aufmerksam machen.“ Zu diesen Arten gehören etwa auch Kiebitz, Rebhuhn und Feldlerche sowie viele anderer Vogelarten in der Agrarlandschaft. Deutschland verzeichnet seit 1980 bei den Feldvögeln eine Bestandsabnahme von 34 Prozent. Mehr als zehn Millionen Vogelbrutpaare sind damit bereits von den Wiesen und Feldern Deutschlands verschwunden.

Lebensraum verschwindet

„Grund ist vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, die ungebremst voranschreitet. Immer mächtigere Maschinen auf immer größeren Feldern lassen den Vögeln immer weniger Lebensraum. In den riesigen leergeräumten Monokultur-Landschaften finden sie keine Nahrung mehr, selbst Feld- und Wegränder werden immer kleiner oder verschwinden komplett“, so Rica Münchberger. „Wir brauchen dringend eine andere Form der Landwirtschaft, um die Feldvögel zu retten.“

Auf der Aktionsseite www.vogeldesjahres.de stehen 307 Vogelarten zur Wahl. Zudem gibt es dort ein Live-Ranking zur Wahl. Wer seinen Vogelkandidaten noch mehr unterstützen möchte, kann mithilfe der Aktionsplattform online oder offline Wahlkampf betreiben. Der „Vogel des Jahres“ wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 und seitdem immer aus einem Gremium aus Fachleuten des Nabu gekürt.

Mehr Infos und zur Teilnahme an der Abstimmung unter: www.vogeldesjahres.de.

