So kommen die Landwirte rund um Grimmen mit der Trockenheit klar

Der deutlich zu trockene Mai hat den Wassermangel in den Böden im Nordosten weiter verschärft und bereits zu unumkehrbaren Schäden bei Getreide und Futterkulturen geführt. Diese Bilanz hat Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus ( SPD) gezogen, nachdem sich die Arbeitsgemeinschaft Dürre in der vergangenen Woche getroffen hatte.

So wurde nach dem bisher schon trockenen Frühjahr auch im Mai nur an wenigen Messstellen wenigstens die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gemessen, vielerorts war es noch weniger.

Jahnkow: 18 Liter Regen pro Quadratmeter haben Trockenheit erst mal ausgeglichen

Sebastian Block, Landwirt in der Gemeinde Glewitz: „Auch wenn es im Frühjahr lange nach einer früheren Ernte aussah, die vergangenen Wochen haben dies wieder ausgeglichen.“ Quelle: Anja Krüger

Vor allem die sandigen Standorte im Süden und Osten litten unter dem Wassermangel. In vielen Agrarbetrieben habe der erste Grünschnitt nur 30 bis 50 Prozent des normalen Ertrages gebracht. Im Wintergetreide und bei Raps seien Trockenschäden auf sandigen Standorten bereits deutlich sichtbar. Einige Landwirte rechnen mit einem Ausfall von bis zu einem Drittel der Anbaufläche bei Getreide und Raps, hieß es in einer Pressemitteilung.

Inzwischen fiel das lang ersehnte Nass am Wochenende – rund 18 Liter pro Quadratmeter immerhin auf die Flächen des Landwirtes Sebastian Block rund um den Ort Jahnkow in der Gemeinde Glewitz. 320 Hektar bewirtschaftet der 41-Jährige, davon 60 Hektar als Grünland. Grund zu jammern hat er nicht. Er sieht keine Gefahr für seine Ernte. „Es mag sein, dass die lange Trockenheit stellenweise ein Problem darstellt. Für meine Flächen aber trifft das nicht zu“, sagt er.

Der Vorteil sei gewesen, dass es nicht nur lange trocken gewesen sei, sondern auch kühl. „Dadurch hat das Pflanzenwachstum ausgesetzt. Mit den steigenden Temperaturen kam nun auch der Regen genau richtig“, meint er. „Ich gehe von einer durchschnittlichen Ernte aus“, fügt er hinzu. Und diese würde, davon geht Block aus, wieder Mitte Juli starten. „Auch wenn es im Frühjahr lange nach einer früheren Ernte aussah, die vergangenen Wochen haben dies wieder ausgeglichen“, sagt er.

Erzeugerpreise größeres Problem als die Trockenheit

Auch wenn er für seine Äcker kein Problem sieht, das Thema „ Trockenheit“ würde ihn natürlich beschäftigen. „Gedanken macht man sich selbstverständlich – schon einige Jahre“, sagt Block. Und nicht nur Gedanken. „Wir bearbeiten die Böden wassersparend. Tiefe Bodenbearbeitungen vermeiden wir möglichst“, berichtet er. Anders gehe es beinahe nicht. Denn der Anschaffung teurer Beregnungsanlagen, die eine Alternative bieten könnten, würden die niedrigen Erzeugerpreise gegenüberstehen. „Und die Preise, die uns gezahlt werden, sowie den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft sehe ich problematischer als die Trockenheit“, betont er.

Stoltenhagener Landwirt hofft auf zusätzliches Nass

Agrar-Ingenieur René Rempt: „Noch haben die Bestände keinen großen Schaden genommen. Das könnte sich ändern, wenn es in den kommenden Tagen nicht regnet.“ Quelle: Juliane Schultz

Agrar-Ingenieur René Rempt, Geschäftsführer in einem Verbund aus drei Unternehmen in Stoltenhagen, schickt dagegen ein Stoßgebet gen Himmel. „Wir hatten lediglich rund zehn Liter Regen pro Quadratmeter. Wenn am Donnerstag nicht der angekündigte Regen kommt, kann es problematisch werden“, sagt er. Noch hätten die Bestände keinen großen Schaden genommen. „Das könnte sich ändern, wenn es nicht regnet“, betont er.

Auf lange Sicht halte er es für sinnvoll, über Beregnungsanlagen nachzudenken. Aber auch er weiß: „Diese Investition wäre sehr hoch. Und damit ist es sehr fragwürdig, ob diese sich auch rechnet.“ Deshalb hält er den Anbau von Kulturen, die längere Trockenperioden aushalten, für richtiger. „Die Winterkulturen, sprich, die im Herbst angebaut werden, sind schon das Optimale für unser Klima“, sagt er. Denn diese würden von den regnerischeren Herbst- und Wintermonaten zehren, die seit einigen Jahren ebenso milder, wie die Sommer trockener ausfallen würden.

Von Anja Krüger