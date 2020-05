So läuft die Öffnung der Grundschulen in der Grimmener Region

Grimmen

Nachdem Viertklässlerinnen und -klässler seit dem 4. Mai wieder täglich zur Schule gehen, können ab Donnerstag die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 3 abwechselnd für mindestens je einen Tag in der Woche wieder die Schule besuchen. Nach rund neun Wochen Homeschooling sieht manch ein Grundschüler dieser Klassen nun seine Klassenkameraden und auch die Klassenlehrerin beziehungsweise -lehrer erstmals wieder.

Die Bildungseinrichtungen hat die Entscheidung der Landesregierung allerdings vor Herausforderungen gestellt – planerische, räumliche und auch personelle. So wird in Grimmen beispielsweise auch die Sporthalle zur Beschulung genutzt.

Sporthalle zum Unterrichtsraum umfunktioniert

Denn wie die Entscheidung des Bildungsministeriums, die Schulen für weitere Jahrgangsstufen zu öffnen, umgesetzt wird, hat „in den Händen“ der einzelnen Schulen gelegen. Jede Schulleiterin beziehungsweise -leiter hat ein entsprechendes Konzept beim Schulamt einreichen und genehmigen lassen müssen, wie Birgit Mietzner, Leiterin der Grimmener Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ informiert.

Sie sieht sich beziehungsweise „ihre“ Schule in der glücklichen Lage, räumlich sehr gut ausgestattet zu sein. Nicht zuletzt aufgrund des neuen Anbaus, der im Februar eingeweiht worden ist. „Dementsprechend können wir weiterhin täglich die vierten Klassen in einzelnen Gruppen unterrichten und zusätzlich täglich wechselnd die Mädchen und Jungen der ersten bis dritten Klassenstufe beschulen“, informiert Birgit Mietzner. Ebenso würde es auch die Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ handhaben.

„Zusätzlich läuft natürlich auch die Notbetreuung weiter“, erzählt sie. Zwei Gruppen mit jeweils höchstens 15 Kindern werden täglich an der Schule betreut. Um den Vorgaben des Ministeriums Rechnung zu tragen, wird nun zusätzlich die Sporthalle-Südwest in direkter Nachbarschaft der Grundschule mitgenutzt. „Das ermöglicht uns, zwei Gruppen zu beschulen und Schülerinnen und Schülern gezielte pädagogische Förderangebote zu machen sowie Eltern-Kind-Lehrer-Sprechstunden anzubieten“, berichtet die Schulleiterin.

Keine Probleme mit der Hygiene

Birgit Mietzner geht optimistisch an die Neuerungen heran. „Das kann ich. Denn das gesamte Kollegium zieht mit. Alle 12 Lehrkräfte stehen zur Verfügung, das macht mich sehr froh und stolz“, sagt sie. „Schon die vergangenen Wochen sind gut verlaufen“, zieht sie ein positives Fazit. „Nicht zuletzt auch, weil der Stadt schon in der Vergangenheit daran gelegen war, ihre Schulen bestmöglich auszustatten“, fügt sie hinzu. Deshalb sei es kein Problem, auch die Hygienevorschriften einzuhalten. „Jeder unsere Klassenräume ist mit einem Waschbecken, Seifen- und Einmalhandtuchhalter ausgestattet“, berichtet sie.

Brandshagener Grundschule stößt an Kapazitätsgrenze

Weniger die Vorgaben, was die Hygiene betrifft, sondern mehr die Abstandsregelungen und die räumlichen Voraussetzungen ihrer Schule bereiten der Brandshagener Grundschulleiterin Antje Kieschnik Kopfzerbrechen. „Unsere Räume sind so umgestaltet worden, dass Platz für 12 Kinder ist“, berichtet sie.

Auch wenn Gruppen bis zu 15 Personen zugelassen seien, die Räume geben dies bei Einhaltung der Abstandsregelung flächenmäßig nicht her. An der Grundschule werden ab Donnerstag jeweils zwei Gruppen pro Schultag beschult – tageweise wechselnd. „Hinzu kommen die beiden Notgruppen, die derzeit voll belegt sind“, berichtet sie. „Damit stoßen wir dann jetzt an unsere Kapazitätsgrenze, was den Platz betrifft“, fügt sie hinzu.

Hasen- und Pferdegruppe

In Sachen Hygiene und Abstand habe man an der Schule gute Lösungen gefunden. „Jede Gruppe hat einen Namen, wie beispielsweise die Hasen- oder die Pferdegruppe. Welche Gruppe wann beispielsweise zur Toilette kann, wird per Namensschild geregelt. Außerdem haben wir versetzte Pausenzeiten“, nennt die Schulleiterin zwei Beispiele. Und auf dem Schulhof würden Markierungen für Abstand sorgen.

Eine schwierige Zeit sei es, meint Antje Kieschnik. Nicht nur, dass sich ständig das Kollegium mit Neuerungen auseinander setzen müsse, auch für die Kinder sei es schwierig, sich auf all die Einschränkungen und Veränderungen einzustellen. „Aber ich muss die Kinder loben. Sie sind sehr diszipliniert und haben sich schnell an die Regeln gewöhnt“, sagt sie abschließend.

Von Anja Krüger