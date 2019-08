Windebrak

Dass sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, hat Judith Gladrow noch nicht beobachten können. Dafür haben sie, ihr Mann und ihre zwei Söhne Logenplätze, wenn Kraniche und Schwäne auf dem Acker Rast machen, der an ihr Grundstück grenzt. „Manchmal sehen wir auch Wildschweine und Rehe hier vorbeilaufen“, sagt sie. „Für die Kinder ist es großartig so aufzuwachsen und das alles hautnah zu erleben.“

Judith und ihr Mann Marian Gladrow lieben ihr Leben im kleinsten Dorf im Umkreis von Grimmen. Nur etwa 25 Einwohner zählt Windebrak. Ein typischer Durchfahrtsort zwischen Elmenhorst und Abtshagen. Seit sieben Jahren wohnen die beiden hier. Ehemann Marian verbrachte hier seine Kindheit. Seine Eltern wohnen noch immer im vorderen Teil des alten Backsteinhauses. Der hintere Teil war früher ein Kornspeicher, den das junge Paar damals zur Wohnung ausbaute.

Fußgängerweg an der Straße fehlt

Zurück nach Stralsund oder Rostock, wo sie vorher wohnten, wollen sie auf keinen Fall. „Wir beide kennen das Dorfleben von früher und wissen es sehr schätzen“, sagt Judith Gladrow. „Wir genießen die Ruhe und die ländliche Umgebung und gehen oft mit den Kindern im Wald spazieren.“ Die Annehmlichkeiten der Stadt vermisse sie nicht. „Das Dorf ist gut angebunden. Wenn wir mal Essen gehen wollen, sind wir schnell in Stralsund oder Grimmen.“

Auch an guter Gesellschaft mangelt es den Gladrows nicht in Windebrak. „Hier kennt jeder jeden, zumindest vom Sehen her“, meint die 32-jährige Erzieherin. Das einzige was sie stört, ist die Straße. „Der Asphalt könnte mal wieder erneuert werden“, findet sie und ergänzt: „Am wichtigsten wäre aber ein Fußgängerweg nach Abtshagen.“ Täglich müsse ihr Sohn an der Straße entlanggehen, um die Schule im Nachbarort zu erreichen. „Er sagt immer: ’Mama, ich glaube die Laster sehen mich nicht, wenn ich an der Seite gehe’.“

Eine unbeschwerte Kindheit

Über solch einen Weg neben der viel befahrenen Straße würde sich auch Teresa Schubert freuen. „Auf der Straße ist es nicht ganz ungefährlich“, sagt sie. Die 58-Jährige wuchs in Windebrak auf und lebt nun mit ihrer Familie in Abtshagen. Doch jeden Tag kehrt sie zurück ins Haus ihrer Eltern, um ihrem Bruder Petr und ihrer 93-jährige Mutter Zofia im Haushalt zu helfen. Derzeit stehen Renovierungsarbeiten auf dem Grundstück an, sodass Teresa vor lauter Arbeit sogar meist dort übernachtet, weil so viel zu tun ist.

Seit 1971 wohnt ihre Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Polen geflüchtet war, in Windebrak. An ihre Kindheit habe sie nur gute Erinnerungen, sagt Schubert. „Wir hatten alles hier was wir brauchten. Um ins Kino oder die Disko zu gehen, gingen wir einfach nach Abtshagen. Ich habe mir nie gewünscht, in der Stadt zu leben.“

Ein Dorffest für Zusammenhalt?

Auch heute würde sie die Dorfidylle auf keinen Fall eintauschen. Vielleicht könne man in der Zukunft ja mal ein Dorffest organisieren, um die Bewohner wieder näher zusammenzubringen, sagt sie. „Die neu Zugezogenen wollen lieber für sich bleiben. Früher kannten sich die Nachbarn untereinander besser als heute.“

Windebrak – das bedeute so etwas wie „Wind, der bricht“, meint Judith Gladrow bei der Verabschiedung. Und prompt weht eine frische Brise über den Acker, die die Bäume an der einzigen Straße des kleinen Dorfes kurz erfasst und wieder loslässt. Und dann kehrt wieder Ruhe ein.

