So liefen die ersten Tage im Friseursalon in Grimmen

So lange Susanne Wolff denken kann, trägt sie ihre Haare kurz. Am Mittwochvormittag sitzt sie fröhlich auf dem Stuhl vor Friseurin Maria Seidel (27) im Salon „ Stadtmitte“ in Grimmen. Es ist das erste Mal seit Januar. „So lang war die Pause zwischen zwei Terminen noch nie“, sagt sie und ihre Augen verraten das Lächeln hinter ihrem Mundschutz.

Immer mehr blonde Haare rieseln auf den Boden. Schnitt für Schnitt, nähert sie sich wieder ihrem gewohnten frechen Kurzhaarschnitt. „Das lohnt sich heute“, sagt Maria Seidel. Schnipp.

„Es war eine harte Zeit“

Endlich! Das hören Salonchefin Andrea Simanowski (56) und ihre drei Angestellten zurzeit oft. Die Sehnsucht war groß, die Haare lang. Sechs Wochen habe der Salon schließen müssen, sagt Andrea Simanowski: „Eine harte Zeit, die wir dazu genutzt haben, uns über die neuesten Trends im Internet zu informieren.“ Natürliche Farben, Ton in Ton, wie von der Sonne geküsst – so tragen Grimmens Frauen ihre Haare am liebsten.

Als vor zwei Wochen bekannt wurde, dass Friseure wieder öffnen dürfen, stellte die Chefin umgehend eine Rufumleitung zu ihrem privaten Handy ein, damit ihre Kunden sie zur Terminabsprache erreichen konnten. „Und das wurde auch rege genutzt.“

Ihre Stammkunden, die bereits einen Termin hatten und ihn während der plötzlichen Schließung aufgrund der Corona-Krise nicht wahrnehmen konnten, rief sie persönlich an und sprach das Date zum Frisieren ab. Ein Service, den ihre Kunden dankbar annahmen. Das Terminbuch ist voll, nur vereinzelt gibt es in der kommenden Woche noch einen freien Platz.

Kein Kaffee, keine Zeitung, aber viel Hygiene

Es ist ein Schritt zurück zur Normalität – und doch ist vieles anders. Vor dem Salon steht ein großer Desinfektionsspender, den die Kunden beim Betreten des 100 Quadratmeter großen Geschäftes nutzen sollen. Nur zwei Kunden dürfen sich gleichzeitig im Laden aufhalten. Es gibt keine Zeitungen und keinen Kaffee für die Kunden und zwischen den einzelnen Terminen desinfizieren Andrea Simanowski und ihre Angestellten sämtliche Haarschneide-Werkzeuge, Stühle und Oberflächen.

Es sind nur Schnitte am nassen Haar erlaubt. Dadurch kommt es zu längeren Wartezeiten, erklärt die Chefin. „Aber wir hatten zum Glück noch keinen Kunden, der geknurrt hat. Alle setzen freiwillig ihre Masken auf und halten sich an die Regeln.“ Sie geben sogar Name und Adresse freundlich an und lassen die Friseurinnen die genaue Aufenthaltszeit im Salon dokumentieren. So soll eine mögliche Infektionskette nachverfolgbar bleiben.

Mundschutz sorgt für Kopfweh

Doch das Tragen des Mund- und Nasenschutzes strengt die Friseurinnen an. Abends haben sie Kopfweh, der Kreislauf rebelliert, wenn die Luft knapp wird und der Fön die warme Luft in den Salon pustet. Die Brille beschlägt. Die Ohren tun weh, denn sie müssen jetzt nicht nur den Bügel der Brille, sondern auch das Gummi des Mundschutzes aushalten.

„Ein Spagat für die Mütter“

Außerdem gehören Friseurinnen nicht zu den sogenannten systemrelevanten Berufen und können ihre Kinder nicht in die Notbetreuung geben. Schwierig, denn alle Angestellten von Andrea Simanowski haben Kinder. Die Dienstpläne müssen angepasst werden. „Es ist ein Spagat für die Mütter.“ Im Salon „ Stadtmitte“ arbeiten die Frauen zurzeit in zwei Schichten, jeweils zu zweit.

Um ihre Angestellten nicht in die Kurzarbeit schicken zu müssen, öffnet der Salon nun auch sonnabends zwischen 8 und 12 Uhr. Die Chefin erhebt eine geringe Desinfektionspauschale, die nach der Corona-Krise wieder wegfallen wird.

So sehr die Friseurinnen sich freuen, ihre Arbeit wieder machen zu dürfen, bedauern sie, dass sie ihre jüngsten Kunden nicht frisieren können. „Kinder bis vier Jahre lassen sich beim Friseur nicht gern die Haare waschen. Da haben ja manchmal schon die Mütter Probleme“, erklärt die Salon-Inhaberin, die sich vor sechs Jahren in Grimmen selbstständig machte. Und ein Trockenhaarschnitt sei zurzeit auch bei den Jüngsten nicht erlaubt. Kinder ab sechs Jahre müssen wie die Erwachsenen eine Maske tragen. Aber die seien groß genug, um ihnen die neuen Regeln zu erklären.

Susanne Wolffs Haarschnitt ist mittlerweile fertig. Sie gibt zu, dass sie in den vergangenen Wochen selbst Hand beziehungsweise Schere an die Frisur legte. Aber das sei eher selten, sagt die Chefin: „Die Kunden waren uns treu und auch wir haben durchgehalten und uns erst jetzt wieder frisch frisiert. Unser Motto lautete: ‚Wir zeigen Ansatz.‘“

Von Carolin Riemer