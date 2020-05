So meistert die Amtsvorsteherin von Miltzow die Corona-Zeit

Miltzow

Noch nicht einmal ein ganzes Jahr ist Elke Lück aus Neuhof in der Gemeinde Sundhagen die Chefin des Verwaltungsamtes Miltzow. Und mit der Corona-Pandemie muss sie schon eine ganz besondere Krise meistern. „Das macht sie sehr gut, sehr unaufgeregt und sachlich, und sie ist für jeden da“, sagt Andreas Heite, Leitender Verwaltungsbeamter im Haus.

Die Neuhoferin arbeitet für die Wählergemeinschaft Bürger für Sundhagen in der Gemeindevertretung Sundhagen. Zum Amt Miltzow gehören außer der Großgemeinde Sundhagen die Kommunen Elmenhorst und Wittenhagen. Ihr Vorgänger war Hajo Hahn (ebenfalls Wählergemeinschaft), der nicht mehr für die Wahl antrat,

Landwirtin im Familienbetrieb

Elke Lück ist Landwirtin im Familienbetrieb. Gemeinsam mit ihrem Sohn und dem Sohn ihres früheren Unternehmenspartners führt sie den Betrieb in Brandshagen. Neuhof und Brandshagen sind ihre Heimat. Das war schon immer so. „Ich stamme aus Neuhof und habe nur ein paar Häuser weiter geheiratet“, erzählt sie.

Der berufliche Werdegang von Elke Lück (58) begann in der LPG Reinberg als Wirtschaftskauffrau. „In der Wendezeit wechselte ich in den Brandshagener Betrieb ins Lager, weil ich meine Kinder so besser versorgen konnte“, erzählt sie. Neben dem Sohn haben Elke Lück und ihr Mann, der bereits Rentner ist und auf der Stralsunder Werft arbeitete, eine Tochter und mittlerweile auch zwei Enkelkinder.

„Dann hatte ich dort bald die Möglichkeit, in die Buchhaltung einzusteigen und schließlich habe ich mich mit Familie Voß zusammengetan und den Betrieb übernommen“, sagt Elke Lück.

Heimat treu geblieben

Elke Lück ist nicht nur ihrer Heimat, sondern auch dem Sport treu geblieben, den sie schon aus der Kindheit kannte: „Mein Vater hat mich immer zum Fußball mitgenommen. Jetzt spiele ich schon viele Jahre Volleyball, aber ich lese auch gern, fahre Rad und wir angeln auf dem Strelasund.“ Oft reiche dafür aber nicht die Zeit, bedauert sie. Wegen der Landwirtschaft und auch, weil sie mit ihrem Schwiegervater auf einem Grundstück lebt und der mit seinen 93 Jahren Pflege und Unterstützung brauche. Dabei sei ihr ihre Tochter, die selbst in der Pflege arbeitet, eine große Hilfe.

Und obwohl das alles für einen Menschen schon genug erscheint, übernahm Elke Lück im vergangenen Jahr den Job der Amtschefin. „Ich hatte das in der Familie zuvor besprochen, und auch die Amtsmitarbeiter und meine Stellvertreter wissen, dass es bei mir zeitlich in der Ernte schon mal eng werden kann“, sagt sie. „Das passt alles super“, blickt sie zufrieden auf die vergangenen Monate zurück.

Seit Jahren in der Kommunalpolitik

„ Elke Lück findet immer eine Lösung, wir als Amtsmitarbeiter arbeiten gut und gern mit ihr zusammen und ebenso ist es auf Gemeindeebene“, sagt der Leitende Verwaltungsmitarbeiter Andreas Heite. Schon vor Gründung der Großgemeinde Sundhagen, in der sie durchgehend als Gemeindevertreterin tätig ist, war sie in der Gemeinde Brandshagen aktiv. Auch heute noch organisiert sie dort viel, es gibt jährliche Feste in Brandshagen und auch beim Erntedankfest in Reinberg ist sie dabei. „Die Gemeinschaft ist doch das Schönste“, nennt sie einen Grund, so auch aktiv im Kulturausschuss der Gemeinde Sundhagen mitzuwirken.

Etwas, was ihr auf der Seele brennt, ist der Zustand des Friedhofs in Brandshagen. „Dort ist lange nichts passiert und leider sieht er auch so aus“, sagt sie. Das müsse jetzt aufgearbeitet werden. Denn immerhin gab es schon Fälle, bei denen Verstorbene dort wegen des Zustands nicht beigesetzt wurden.

Immer ansprechbar

„Wir hier in der Gemeinde und im Amt kannten uns schon vor meiner Wahl, deshalb wusste ich, worauf ich mich einlasse“, erklärt Elke Lück, warum sie nicht lange überzeugt werden musste, sich auf diese neue Funktion einzulassen. „Und das war goldrichtig“, meint Andreas Heite. „ Elke ist immer ansprechbar und sie genießt das Vertrauen der Mitarbeiter.“ Mittlerweile arbeiten viele jüngere Mitarbeiter in der Verwaltung und die seien sehr dankbar, bei Problemen und in unterschiedlichen Situationen Elke Lück zu haben. „ Elke ist nie davon genervt, sondern immer lösungsorientiert. Diesen Vorzug besitzen heute leider nicht mehr viele Menschen“, ist Heite froh, so eine Amtsvorsteherin zu haben.

Amt Miltzow Zum Amt Miltzow gehören die drei Gemeinden Sundhagen, Wittenhagen und Elmenhorst. Amtsvorsteherin ist Elke Lück, ihre Stellvertreter sind Rudi Wendorf, Bürgermeister von Elmenhorst, und Frederic Beeskow, Bürgermeister von Wittenhagen. 24 Mitarbeiter sind in der Amtsverwaltung mit Sitz in Miltzow tätig. Etwa 7000 Einwohner leben im Amtsbereich.

„Ich werde hier im Amt aber auch immer nett empfangen“, gibt die Chefin das Lob gern zurück. Auch wenn das jetzt in der Corona-Zeit nicht immer möglich war. Die Pandemie habe natürlich das Arbeiten und die Absprachen erschwert, räumt Elke Lück ein. „Jetzt langsam startet der normale Sitzungsbetrieb jedoch wieder und wir freuen uns, dass auch persönliche Absprachen und auch Diskussionen wieder möglich werden“, sagt sie. „Mit ihr gemeinsam ist jedoch in den letzten Wochen auch ein wesentlich flexibleres Arbeiten möglich geworden, beispielsweise die flexible Arbeitszeit von 6 bis 22 Uhr.

Heite: „Wir werden gemeinsam beraten, was wir davon beibehalten werden und was auf Dauer nicht geht“. „Wir müssen ja hier im Amt auch präsent sein und können uns nicht nur auf Homeoffice verlassen“ ergänzt Elke Lück. Auf jeden Fall sei sie sehr glücklich, dass die Mitarbeiter so mitziehen.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Nicht nur im Amt, sondern auch in den Gemeinden sei die Zusammenarbeit gut. „Wir arbeiten auf Augenhöhe“, sagt sie. Dabei hätte sie zuvor vor allem Respekt davor gehabt, wie sie mit den Bürgermeistern der Gemeinden Elmenhorst und Wittenhagen, die ihre Stellvertreter sind, klarkommen wird. Elke Lück: „Ich bin positiv überrascht und ich kann mich voll und ganz auf sie verlassen.“

Von Almut Jaekel