So sah das Leben in Grimmen vor 135 Jahren aus

Wie sah die Stadt Grimmen vor 135 Jahren aus? Wer hatte das Sagen, welche Vereine gab es? Die Antwort auf all diese Fragen liefern Dokumente, die bei der jüngsten Sanierung des Rathauses in der Messingkugel unterhalb des Wetterhahns gefunden wurden. Am 2. Oktober 1885 beschrieb der damalige Historiker und Amtsgerichtssekretär Carl Coppius, wie die Stadt und das Leben hier aussahen. Auch Münzen, Visitenkarten und ein Freimaurerbrief gelangten nach mehr als 100 Jahren ans Tageslicht. Am Sonnabend, 17. Oktober 1885 um 11 Uhr, wurde das Schriftstück zur Erinnerung in die Kugel gelegt und von Zimmerleuten an der Turmspitze angebracht.

3409 Einwohner im Jahre 1885

Sven Thurow, Hobbyhistoriker aus Grimmen, besitzt Kopien von den Dokumenten. In ihnen ist zu lesen: Grimmen ist im Jahre 1885 Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und hat zurzeit 3409 Einwohner. Der Grimmener Kreis hat einen Flächenraum von 9589 Quadratkilometer und einschließlich der Gewässer von 962 Quadratkilometer. Er enthält drei Städte: Grimmen, Loitz und Tribsees mit insgesamt 17 Amtsbezirken.

Der Historiker Carl Coppius zweifelt in seinen Unterlagen, dass die Stadt Grimmen erst im Jahre 1190 von Mauern umgeben und am Ende des 13. Jahrhunderts mit dem damaligen geltenden lübischen Recht verliehen und zur Stadt erhoben wurde. Seine Zweifel drückt er mithilfe von Fragezeichen hinter den Jahreszahlen aus.

Sechs Mal täglich fährt der Zug

Weiterhin schreibt Coppius, dass Grimmen im Jahr 1885 drei Ziegeleien, eine Brauerei und eine im Entstehen befindliche Dampfbrettschneidemühle neben der Eisenbahn besitzt. Hinzu kommen noch eine Handelsgärtnerei und eine Badeanstalt, die nur im Sommer dem Publikum zur Benutzung offen steht.

Grimmen hat in dieser Zeit auch eine Eisenbahn, die tagtäglich sechs Mal verkehrt. Zweimal täglich besteht eine Postverbindung (Personenpost) nach Tribsees und wird von drei Chausseen (der Stralsunder, der Greifswalder-Loitzer und der Tribseeser) durchkreuzt. Zwei weitere Chausseen nach Miltzow und Franzburg seien bereits projektiert. Coppius schreibt: Der Bau der ersten Strecke wird im nächsten Frühjahr in Angriff genommen, da die baren Mittel von dem Kreisausschuss nebst der königlichen Regierung genehmigt sind.

19 Vereine und ihre Vorsitzenden

Auf den nachfolgenden Seiten beschreibt der Historiker und Amtsgerichtssekretär das Vereinsleben der damaligen Zeit. Grimmen besaß viele Vereine: Der Bienenzuchtverein wurde von einem Herrn Müller geleitet. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger führte Carl Coppius persönlich. Frau Amtsgerichtsrat von Corswandt leitete den Frauen-Verein und Kreistierarzt Otto Koch den Gartenbau-Verein. Der Gesellige Verein wurde passenderweise von Bierhändler Netzler angeführt und der Kriegerverein von Sekretär a. D. Raabe.

Weiterhin gab es eine Korn-Börse, die Ökonomierat Hecht aus Bartmannshagen führte. Die alte und neue Leichengesellschaft unterlag Rentier Neygenfind und Senator Griwahn. Den Verein „Lindenkranz“ leitete Dr. Hermann Lemke und den Männer-Gesangsverein Lehrer und Organist Range. Der Ornithologische wurde von Vorsteher Müller angeleitet und der Pfennigs-Verein von Superintendent Knust. Unter der Leitung des Pestalotzi-Vereins steht ein „vacant“. Eindeutig ist hingegen, dass Bürgermeister Dettmann persönlich den „Provinzialverein zur Bekämpfung des Vagabundentums“ anführt.

Die Leitung der Stadtfechtschule übernahm Kreissekretär Werner, den Schweineversicherungsverein führte Chausseeaufseher Penning, die Schützengilde Müllermeister Fr. Bentzien und Schumacher Lange. Zuletzt ist der Vorschuss-Verein aufgelistet, der von Bürgermeister Dettmann angeführt wurde.

Am Ende seiner Dokumente schreibt Carl Coppius: „Indem ich in diesem meinen einfachen Bericht, der überall in Wahrheit beruht, nichts mehr hinzuzufügen habe als das noch mit diesem Schriftstück zusammen in der Kugel ein Exemplar des „Grimmener Kreiswochenblattes Nr. 78“ ein Tagesbericht von den meteorologischen Beobachten vom 16. und 17. Oktober 1885 schließe ich mit den Worten: Nach ewigen, ehernen großen Gesetzen müssen wir Alle unseres Daseins Kreislauf vollenden.“

Von Carolin Riemer