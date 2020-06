So schön ist es abends am Wasserwanderrastplatz Nehringen

Nehringen

Abendstimmung am Wasserwanderrastplatz in Nehringen: Das Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen an der Trebel betreibt auch den Wasserwanderrastplatz. Dort kann man sich bei Interesse Kajaks und Kanus ausleihen und einen Trip auf dem ruhigen Flüsschen Trebel in Richtung Tribsees, vorbei am Wasserwanderrastplatz in Bassendorf, oder bis nach Demmin und zur Peene beziehungsweise auf den Kummerower See unternehmen.

Aufenthalt im Graureiher möglich

Dafür brauchen die Kanuten aber schon ordentliche Muckis oder etwas länger Zeit. Wer jedoch in Nehringen beispielsweise auf dem dortigen Zeltplatz, in den Hütten oder dem Gästehaus verweilen und von dort aus Erkundungstouren unternehmen möchte, kann unter anderem auch moderne Duschen – mit einem Kassenautomat – nutzen.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Weitere OZ+ Artikel

Von Anke Hanusik