So schön wird die neue Schule in Miltzow

Zugegeben, etwas Fantasie brauchen Besucher des künftigen Schulzentrums in Miltzow noch. Dort entsteht seit einem Jahr ein Komplex mit Grund- und Regionaler Schule sowie eine Zweifeldersporthalle. Ab dem nächsten Schuljahr sollen dort etwa 480 Jungen und Mädchen lernen.

Mit genügend Vorstellungskraft konnten die Gemeindevertreter, die derzeitigen drei Schulleiter der Bildungseinrichtungen in der Gemeinde Sundhagen – die dann geschlossen werden –, die Mitarbeiter des Verwaltungsamtes Miltzow, berufene Bürger und Gemeindearbeiter jedoch bereits erahnen, wie es einmal in den hochmodernen Räumen sein wird: Wenn auf der Bühne in der geräumigen Aula, die gleichzeitig der Haupteingang sein wird, aufgeregte Jungen und Mädchen ihren Eltern und Großeltern Lieder, Gedichte und Sketche präsentieren und die Sonne dabei durch die Oberlichter funkelt. Man kann fast riechen und hören, wie es in der Lehrküche brutzelt. Und hat vor Augen, wie die Schüler in der großen Mensa schmausen. Auch die künftige Essenausgabe ist schon zu erkennen.

Miltzower Schulkomplex Die Gesamtfläche der Schule beträgt mehr als 3600 Quadratmeter. Davon entfallen allein auf die Grundschule gut 1000 Quadratmeter. Klassenräume mit je etwa 65 Quadratmetern, zwei kleine Räume je 22 Quadratmeter und zwei Lernwerkstätten für gemeinsames Lernen mit 88 beziehungsweise 118 Quadratmetern gehören dazu. Im Mittelteil der Schule stehen mehr als 900 Quadratmeter für Kunst-, Werk-, Musikräume und eine Lehrküche zur Verfügung. Die Mensa ist 134 Quadratmeter groß, die Aula 311 und die Bühne knapp 30. Die Regionale Schule verfügt im Erdgeschoss über zwei Klassenräume und zwei Fachräume mit je 70 Quadratmetern. Außerdem gibt es im Erdgeschoss eine Bibliothek. Im Obergeschoss befinden sich sechs Klassenräume mit 65 bis 70 Quadratmetern, zwei kleine Differenzierungsräume sowie ein Fachraum für Technik und Hauswirtschaft mit 73 Quadratmetern. Das Gebäude der Sporthalle ist 1643 Quadratmeter groß, die eigentliche Halle knapp 1000 Quadratmeter. Umkleiden, Duschen, Waschräume, ein 108 Quadratmeter großer Yoga- und Gymnastikraum sowie 44 Quadratmeter für Schulungen usw. stehen ebenfalls zur Verfügung.

50 Prozent fertig

Bauleiter Ulf Zschuckelt erläutert die Baupläne. Quelle: Almut Jaekel

Dieser Bereich des Schulkomplexes wird von allen Schülern genutzt, zeitlich allerdings getrennt für Grund- und Regionale Schüler. Die Grundschule erhält auch einen separaten Eingang und einen gesonderten Pausenhof.

„Etwa 50 Prozent der Gesamtbaumaßnahme ist abgeschlossen“, sagt Bauleiter Ulf Zschuckelt. „72 verschiedene Firmen sind insgesamt auf der Baustellen tätig, um die Maßnahme voranzutreiben. Dazu kommen noch einmal 50 Subunternehmen“, erzählt er.

Coronabedingt: Oft fehlte Material

Barrierefrei wird die gesamte Einrichtung werden. Deshalb gibt es Rampen und Aufzüge bis in die zweite Etage. Die Schule ist übrigens als Massivbau errichtet, die Turnhalle dagegen nicht, informiert Zschuckelt. „Ich bin mit dem Bau bisher mehr als zufrieden“, sagt der Bauleiter. Auch wenn bisher natürlich nicht immer alles glatt lief.

Coronabedingt gab es auf etliche Baustoffe teils extreme Lieferschwierigkeiten. Fenster fehlen, weil keine entsprechenden Profile hergestellt werden, Metallverkleidungen sollten eigentlich aus Ungarn kommen, kamen sie aber nicht. Zschuckelt: „Jetzt haben wir eine Lösung direkt aus Mecklenburg-Vorpommern, die genauso preiswert ist“. Auf manche Materialien hätte es bis zu drei Monate Lieferverzögerungen gegeben, die sonst innerhalb von Tagen auf Baustellen eintreffen, berichtet er von den besonderen Bedingungen im Corona-Baujahr 2020. „Dennoch liegen wir im Plan“, kann er die Gäste um Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger beruhigen. Krüger: „Genau das wollten wir sehen und was mit dem vielen Geld passiert. Der Schulkomplex allein wird rund zehn Millionen Euro, die Turnhalle weitere 4,9 Millionen Euro kosten.

Der Grundschhulteil der neuen Schule. Quelle: Almut Jaekel

Die Helligkeit in den Räumen fällt den Gästen auf. Doch was ist mit dem Sonnenschutz, fragen sie nach. „Dafür ist gesorgt, es gibt überall Sonnenschutz von innen, auch absolute Verdunkelung ist möglich“, kann der Bauleiter beruhigen. Für ein besseres Raumklima würden sich auch alle Oberlichter ankippen lassen, eine Klimatisierung sei allerdings nur für den Serverraum geplant. Die sei sonst zu teuer.

Tribüne gehört zur Sporthalle

Beim Gang in die Turnhalle können die Besucher erkennen, dass auch die Außenanlagen bereits angelegt werden, beispielsweise die 100-Meter-Laufbahn gleich hinter der Sporthalle. Anders als die eigentliche Schule, besteht die Sporthalle aus Fertigbauteilen und konnte deshalb sehr schnell, innerhalb von 14 Tagen, errichtet werden. Zschuckelt: „Drei Mann haben sie aufgestellt, das war schon spektakulär.“

Spektakulär ist auch jetzt schon die Akustik in der Halle, denn obwohl noch jede Menge Dämmung fehlt, hallt es nicht, wie man das sonst in solchen Bauten gewöhnt ist. „Das liegt vor allem an der Akustikdecke“, erklärt Zschuckelt. Basketballfelder, eine Tribüne für Zuschauer, Sanitärräume – in der Turnhalle ist an alles gedacht. Bürgermeister Krüger kann sich vorstellen, dass diese Halle künftig nicht nur für den Unterricht, sondern auch für Veranstaltungen genutzt wird.

Schon bunt und kindgerecht

„Das wird solch eine schöne Schule, ich bin ganz begeistert“, sagt Ulrike Zühlke. Die Mitarbeiterin im Miltzower Bauamt darf jetzt Möbel aussuchen. „Das wird richtig toll, schön bunt für den Grundschulbereich beispielsweise“, erzählt sie. Kleine Figuren, die immer wieder an den Wänden auftauchen, werden die Steppkes durch den Schulalltag begleiten. Zühlke: „Alles richtig kindgerecht und gar nicht steril.“ Bei den „Großen“ sorgen Graffitis an Spinden für Abwechslung. „Ich habe früher geholfen, Krankenhäuser auszustatten, das ist jetzt schon etwas ganz anderes und macht viel mehr Spaß“, erzählt Ulrike Zühlke.

Von Almut Jaekel