So setzt die Corona-Krise der DLRG-Ortsgruppe Grimmen zu

Grimmen

Schwere Zeiten für die Grimmener Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG). Genau genommen, so sagt Ortsgruppen-Vorsitzender Oliver Habel, bedeute die Corona-Krise mit den damit verbundenen Einschränkungen ein Desaster für den Verein – aus finanzieller Sicht und auch, was das Vereinsleben betrifft.

Fehlende Großveranstaltungen sorgen für Einbußen

Die DLRG-Ortsgruppe Grimmen ist eine der größten und einsatzerfahrensten Ortsgruppen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie bringen Kindern und Jugendlichen das Schwimmen bei, bilden Rettungsschwimmer aus, haben den Schwimmbadbetrieb in Kirch Baggendorf im Auge. Außerdem sichern sie normalerweise über die Sommermonate Großveranstaltungen wie die Stockcar-Rennen in Grimmen oder das Pangea-Festival in Pütnitz ab, sind zusätzlich für die Sicherheit an der Ostseeküste mitverantwortlich. Und seit einiger Zeit sind deren Mitglieder auch im Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen eingebunden, stellen eine Schnelle-Einsatz-Gruppe. Aber derzeit gibt es keine großen Events und Ausbildungen können nicht stattfinden.

Anzeige

„Derzeit leben wir von den Rücklagen.“ Quelle: Anja Krüger

Weitere OZ+ Artikel

„Mit dem Sanitätsdienst bei derartigen Veranstaltungen schaffen wir die finanziellen Grundlagen für die Schwimmausbildung und auch die Jugendarbeit unserer Ortsgruppe“, macht Oliver Habel deutlich. Derzeit „lebe“ der Verein von den Rücklagen. „Bis zum Ende des Jahres können wir damit alles aufrechterhalten“, macht er deutlich. Denn die laufenden Kosten seien enorm. Die Geschäftsstelle, ein acht Fahrzeuge umfassender Fuhrpark und zwei Boote, sorgen für laufende Kosten in nicht unerheblicher Höhe. 1000 Euro Beihilfe, die der Landesverband gerade erst jeder Ortsgruppe zugesichert hat, seien ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Aber wenigstens ein positives Zeichen für die Ortsgruppen im Land“, sagt der junge Mann, der Vizepräsident des Landesverbandes ist.

Habel : „Das Gemeinschaftsgefühl leidet.“

Neben der finanziellen Herausforderung für die Grimmener DLRG-Ortsgruppe leide mit den Corona-Einschränkungen auch das Vereinsleben enorm. Für das Gemeinschaftsgefühl, das einen Verein ausmache, seien die Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, nicht förderlich. Die Mitglieder würden mittlerweile nach Aufgaben nahezu lechzen. „Das hat gerade das große Reitturnier von Holger Wulschner in den vergangenen Tagen gezeigt. Als klar war, dass es stattfinden kann und wir die Absicherung übernehmen, hatte ich innerhalb kürzester Zeit ein Team zusammen“, berichtet Habel.

Lichtblick: Am 15. Juni soll das Schwimmbad in Kirch Baggendorf öffnen

Bei allen Schwierigkeiten gibt es aber auch Lichtblicke für die Grimmener DLRG-Ortsgruppe. „Nach aktuellem Stand ist die Eröffnung des Schwimmbades in Kirch Baggendorf für den 15. Juni geplant. Dazu bedarf es aber eines Sicherheitskonzeptes, das es noch nicht gibt. „Und inwieweit wir dann die Schwimmausbildung gewährleisten können, habe ich somit noch keine Ahnung“, sagt Oliver Habel. Dabei sei es wichtig, gerade die Ausbildung wieder aufnehmen zu können. „Weil wir einen massiven Rettungsschwimmermangel haben“, begründet Habel.

Und auch untätig sind die Rettungskräfte in den vergangenen Wochen nicht gewesen. „Wir haben die Zeit genutzt, um den Wartungsstau im Bereich unseres Fuhrparks zu beheben“, berichtet er. Und ein Liegeplatz für das Motorrettungsboot in Stahlbrode sei organisiert worden. „Das haben wir bereits seit zwei Jahren vor. Nun war Zeit, es zu realisieren. Auch im Zusammenhang des neuen Wasserrettungskonzeptes in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Vorpommern-Rügen und -Greifswald, in das wir involviert sind“, informiert der Ortsgruppenvorsitzende, für den es oberstes Ziel ist, auch nach der Corona-Krise noch das volle Leistungsspektrum des Vereins anbieten zu können.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger