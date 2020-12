So soll der neue Solarpark in Grimmen aussehen

Grimmen

Ein 13 Hektar großer Solarpark entsteht im kommenden Jahr in Grimmen. Dort, wo noch bis zum Frühsommer Wintergerste und Raps heranwächst, wird nach der Ernte die kostbare Sonnenenergie eingefangen. Der Investor „ Wattmanufaktur“ aus Galmsbüll in Schleswig-Holstein errichtet ihn „Am Schönenwalder Berg“ in Grimmen auf elf Hektar Land entlang der Bahngleise. Zwei Hektar Land sind für sogenannte Ausgleichsflächen vorgesehen.

Die Stadt Grimmen führte für das Projekt bereits das B-Planverfahren durch und schaffte die planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Sonnen-Projektes. „Der Flächennutzungsplan bedarf noch der Prüfung und Genehmigung des Landkreises, doch ich bin zuversichtlich, dass das gleich zu Beginn des Jahres geschehen wird“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Stadt Grimmen bedeutet die Errichtung des Solarparks auch finanzielle Vorteile. In der Regel wird die Gewerbesteuer, die durch den Betrieb des Parks anfällt, zerlegt. 70 Prozent bleiben dort, wo der Solarpark entsteht, und 30 Prozent wandern an den Firmenstandort – in diesem Fall nach Schleswig-Holstein. Doch in Grimmen soll das anders werden, informiert Heike Hübner: „Wir verhandeln aktuell mit dem Investor und möchten, dass 100 Prozent der Gewerbesteuern in Grimmen bleiben und die Steuer nicht zerlegt wird.“

MV und Bayern sind die begehrtesten Bundesländer

Dass das kein frommer Wunsch aus dem hiesigen Rathaus ist, bestätigt Projektentwickler Helge Bauck: „So lange sich kein Gesetz ändert, wovon ich nicht ausgehe, werden die Gewerbesteuern zu 100 Prozent in Grimmen bleiben.“ Bauck freut sich sehr über die angenehme Zusammenarbeit mit Heike Hübner. Für das ökologisch ausgerichtete Unternehmen ist Mecklenburg-Vorpommern ein wahrer Schatz: „Ganz MV eignet sich besonders gut für Solarparks, denn die Sonneneinstrahlung ist hier besonders hoch.“ Ähnlich gute Voraussetzungen liefere auch Bayern und die Westküste Schleswig-Holsteins. Aktuell plant die „ Wattmanufaktur“ ein weiteres Solar-Projekt entlang der Autobahn 20.

Wildblumen und Bienenhäuser sind auf der Fläche geplant. Quelle: Investor

Das Unternehmen arbeitet und plant besonders ökologisch. In Grimmen werden etwa 80 Zentimeter hohe Module errichtet. Die Fläche wird von Schafen gepflegt und auch Bienenhäuser sollen entstehen. Die Zusammenarbeit mit Schäfern und ihren Tieren klappe in Solarparks besonders gut. Meist habe es bereits Anfragen von Schäfern gegeben, noch bevor der Park in Betrieb genommen wurde. „Die Fläche ist eingezäunt und somit sind die Schafe auch vor Wölfen sicher. Ein Aspekt, der in den vergangenen Jahren immer wichtiger wurde“, sagt Helge Bauck.

Wirtschaft wird belebt

Er betont außerdem, dass die „ Wattmanufaktur“ ihre Parks für den eigenen Bestand plant und sie nicht, wie viele andere Unternehmen, nach der Errichtung wieder verkauft. „Von der Planung, der Umsetzung, Pflege und bis zur Betriebsführung stammt alles aus einer Hand beziehungsweise aus einer Firma.“ Ein Zeichen, dass die „ Wattmanufaktur“ voll und ganz hinter ihren Projekten steht.

Für Heike Hübner und die anderen Mitarbeiter aus dem Rathaus bedeutet der neue Investor aber auch eine Belebung für Grimmens Wirtschaft. „So weit es möglich sein wird, werden einheimische Firmen involviert und mit der Pflege und Installation der Module beauftragt.“ Insgesamt bringe der Solarpark also in mehrfacher Hinsicht Geld in die Trebelstadt und produziere ganz nebenbei auch noch grünen Strom.

Von Carolin Riemer