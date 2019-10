So soll die neue Mega-Schule in Miltzow aussehen

Miltzow

In Miltzow entsteht derzeit eines der modernsten Schulzentren des Landes. Die ersten Bagger rollen seit wenigen Wochen. Etwa 15 Millionen Euro investieren der Bund und die Gemeinde Sundhagen auf einem mehr als vier Hektar großen Areal in die Bildung von Grund- und Regionalschülern.

Doch es war ein langer Kampf, den Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU) und die Gemeindevertreter austragen mussten. Zehn Jahre lang kämpften die Abgeordneten um rund 14 Millionen Euro Fördermittel und gegen die Stimmen einiger Kritiker. Denn wenn das Schulzentrum im Herbst 2021 fertig ist, werden die kleinen Dorfschulen in Reinberg, Horst und Brandshagen schließen.

Lernen unter modernsten Bedingungen

In Miltzow entsteht jedoch ein Lernzentrum nach modernsten Maßstäben und nach den Plänen des Architektenbüros „Strübing und Zschuckelt“ aus Güstrow. Grund- und Regionalschule befinden sich künftig zwar in einem Gebäude, und doch sind sie räumlich voneinander getrennt. Während die Grundschüler in einem eingeschossigen Gebäude unterrichtet werden, ist für die Regionalschüler ein Gebäude geplant, das sich über zwei Etagen erstreckt. Verbunden sind sie durch einen Übergangsbereich in dem sich die Erst- bis Zehntklässler eine Mensa teilen. Mehr muss jedoch nicht geteilt werden.

„Es wird zwei Schulhöfe geben, die auf die Bedürfnisse der Schüler abgestimmt sind“, sagt Bauamtsleiterin Ulrike Zühlke. Das bedeutet: Für die jüngeren Kinder gibt es neben dem Schulhof einen eigenen Schulgarten, Spiel- und Klettermöglichkeiten. Die Klassenzimmer verfügen über Rückzugsorte und lassen so beispielsweise auch das Lernen in kleinen Gruppen zu. Die Regionalschüler profitieren künftig von modernen Fach- und Werkräumen. Außerdem entsteht eine Bibliothek und eine Aula mit Bühne und 200 Zuschauerplätzen. Hier können künftig Einschulungen, Abschlüsse, Theateraufführungen und andere Veranstaltungen stattfinden.

Sporthalle auch für Vereinssportler

Ebenfalls neu ist auch die benachbarte Zweifelder-Sporthalle mit Zuschauertribüne. „Die wird auch für den Vereins- und Freizeitsport zur Verfügung stehen“, betont Krüger. Maximal 480 Kinder können in dem kompletten Neubau unterrichtet werden. „Es ist also Luft noch nach oben.“ Für den langjährigen und ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen ist es das größte Projekt seiner Amtszeit.

Helmut Krüger wählte den Standort für das Schulgebäude möglichst zentral. Kritische Eltern fürchten nämlich, dass längere Schulbusfahrten auf ihre Kinder zukommen könnten. Außerdem argumentierten Anwohner aus Reinberg, Horst und Brandshagen, dass das Leben in ihren Dörfern stirbt, wenn nun auch noch die kleinen Schulen geschlossen werden.

Doch der Bürgermeister versucht zu beruhigen: „Die Hort- und Kitastandorte bleiben nach wie vor in Klein Miltzow, Brandshagen und in Horst erhalten und die meisten Kinder müssen auch jetzt mit dem Schulbus auf die jeweiligen Dörfer fahren. So viel ändert sich also nicht an den Fahrtzeiten. Nur, dass die Kinder unter sehr viel besseren Bedingungen lernen können.“ Er hofft, dass er auch die letzten Kritiker überzeugen kann, wenn sie das neue Schulzentrum mit eigenen Augen sehen.

Die ganze Gemeinde profitiert vom Schulzentrum

Die ganze Gemeinde, mit den 5162 Einwohnern, soll von dem Neubau profitieren. Helmut Krüger weiß, dass die Nähe zu Stralsund viele Vorteile birgt. Einen Bevölkerungsschwund kann Sundhagen nicht feststellen – eher das Gegenteil. Bauland wurde erschlossen, es gibt genug Platz für potentielle neue Einwohner. Und eine moderne Schule in der Nähe, ist oft der ausschlaggebende Grund für junge Familien nach Sundhagen zu ziehen.

Einen weiteren großen Vorteil, wenn die Schüler unter einem großen Dach unterrichtet werden, sieht das Gemeindeoberhaupt für die Haushaltskasse. „Derzeit müssen wir drei sanierungsbedürftige, alte Schulgebäude in Schuss halten und finanzieren. Das Schulzentrum wird uns etwa die Hälfte der Betriebskosten einsparen.“ Fast eine Million Euro kann und muss die Gemeinde aus eigener Tasche zahlen. Aber das ist es dem Bürgermeister wert. Er freut sich schon beim Anblick der Baupläne auf das Resultat.

