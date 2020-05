So starten die Grimmener Kitas ab Montag in den Regelbetrieb

Grimmen

Angela Zarnke, Leiterin der Klevenower Kindertagesstätte „Guckmalfix & Drehmalfix“ hatte in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen alle Hände voll zu tun. Denn ab Montag kommen wieder alle 35 Mädchen und Jungen in die Einrichtung. „Wir freuen uns sehr, wieder alle Kinder aufnehmen zu können“, sagt sie.

Ab Montag dürfen in Mecklenburg-Vorpommern alle Kinder wieder in die Kindertagesstätten. Für mindestens sechs Stunden, wenn die Eltern berufstätig sind. Ansonsten stehen ihnen die Kitas für 3,5 Stunden offen. Betreut werden sollen sie in festen Gruppen, diese Gruppen dürfen nur getrennt essen und die Außen-Spielplätze nutzen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen geht dabei einen Sonderweg und hat die Träger aufgefordert, ihre Einrichtungen für acht beziehungsweise vier Stunden zu öffnen und eine Öffnungszeit zwischen 7 Uhr und 15.30 empfohlen. Die Notfallbetreuung der Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, soll nach Möglichkeit in vollem Umfang erhalten bleiben.

„Ich weiß, dass die Kinderbetreuung trotz der Vorreiterrolle unseres Landkreises (8-Stunden-Regelung , Anm. d. Red.) für viele ein Problem ist, weil einige Träger das in der Praxis nicht umsetzen können“, sagt Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth. „Ich hatte mich für den Start in den Regelbetrieb stark gemacht. Das Land ist einen anderen Weg gegangen, als ich mir gewünscht habe“, erklärt er über die sozialen Medien.

„Wir freuen uns über die 8-Stunden-Regelung“, sagt Angela Zarnke. Auch wenn nicht gleich alles optimal laufen werde. Immerhin sei die erste Woche eine Übergangswoche, in der sicherlich noch vieles geklärt werden müsse.

Gute Entscheidung des Landkreises

„Die Entscheidung ist sehr gut“, unterstützt sie den Sonderweg des Landkreises. Sie sei positiv für die Eltern und für die Erzieher, die nun wieder arbeiten gehen können. Und besonders wichtig: „Für die Kinder wird es Zeit, dass sie wieder ihre sozialen Kontakte finden, einen halbwegs normalen Alltag erleben können“. Dabei sei es selbstverständlich, dass besonders die Jüngsten wieder ganz behutsam in den Kita-Alltag eingegliedert werden.

Betreut werden die 35 Kinder in der Klevenower Kita, deren Träger ein Elternverein ist, jetzt voraussichtlich in zwei Gruppen mit den jeweils gleichen Erziehern und dort wieder in Untergruppen. „Wir versuchen, in der Woche bis zum 2. Juni unser Konzept umzusetzen, dabei auch etwas zeitversetzt arbeiten und herausfinden, was praktikabel ist. Wenn nötig, passen wir unsere Arbeit an“, sagt Angela Zarnke.

Von Vorteil sei die Lage der Kita mitten im Klevenower Park mit großem Außengelände rings um das gesamte Haus und dem Sportplatz und einem weiteren Spielplatz ganz in der Nähe. Für die einzelnen Gruppen sei es außerdem möglich, verschiedene Eingangsbereiche in die Kita anzubieten. Ein weiteres Vorteil der kleinen Kita, so findet Angela Zarnke, sei die gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Erzieher und Eltern würden viel kommunizieren und wissen so, wann die Eltern mit den Kindern kommen und wann sie zu Hause bleiben. Dennoch baut sie auf Verständnis, wenn nicht gleich in den ersten Tagen alles einhundertprozentig klappt.

Öffnungszeiten werden reduziert

„Wir öffnen alle unsere Kitas“, sagt Beate Kottke, Geschäftsführerin des Grimmener Jugendfreizeit-Vereins, der in der Stadt und mehreren Dörfern insgesamt fünf Kindertagesstätten betreibt. Allerdings müssten die Öffnungszeiten reduziert werden. Kottke: „Sonst können wir die Vorschriften nicht umsetzen.“

In den einzelnen Kitas - in Bremerhagen, Stoltenhagen, Grimmen, Miltzow und Sievertshagen – werde der beginnende eingeschränkte Regelbetrieb sehr unterschiedlich gestaltet. Wie sind die Bedarfe der Eltern? Welches Personal steht zur Verfügung? Und wie sind die Räumlichkeiten?, seien dabei die entscheidenden Fragen. Beispielsweise sei die Miltzower Einrichtung größer und biete mehr Platz. „Deshalb sollen dort – wie auch in Klevenow – zwei feste Erzieher in einer geschlossenen Gruppe die Mädchen und Jungen betreuen. „Aber wir können die Erzieherinnen auch nicht zehn Stunden am Stück arbeiten lassen“, macht die Geschäftsführerin auf ein weiteres Problem aufmerksam. Bei größeren Kitas sei es vielleicht möglich, in Schichten zu arbeiten, in den hier üblichen kleineren Einrichtungen gehe das nicht.

Der Gang auf Klo kann nicht verschoben werden

Um die Hygienevorschriften umzusetzen, bekomme jede Gruppe auch in den Außenbereich einen Platz gewiesen, es werde regelmäßig desinfiziert, es gebe bestimmte Flurzeiten zum An- und Ausziehen. „Viele der Vorschriften sind leider nicht besonders praxisnah“, sagt Beate Kottke. Denn schließlich müssten sich die Kinder immer noch gleiche Sanitärbereiche teilen und, wenn ein Kind auf die Toilette müsste, könne man es nicht einfach auf eine zugeteilte Zeit vertrösten.

Von Almut Jaekel