So steht es um den Norma-Neubau in Grimmen

„Noch größer und moderner: Norma baut einen neuen Supermarkt in Grimmen“ titelte die OSTSEE-ZEITUNG im Februar dieses Jahres. Eine Baugenehmigung für den neuen Markt in der Tribseeser Straße aber lag zu diesem Zeitpunkt dem Unternehmen, der Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, noch nicht vor. Was ist aus den Plänen geworden?

Fertigstellung spätestens zum Weihnachtsgeschäft

Wie Jens Tessendorff, Norma-Expansionsleiter für die hiesige Region, informiert, liege inzwischen die Baugenehmigung vor. „Die Ausschreibungen für das Projekt sind raus und wir warten derzeit auf die Angebote“, berichtet er. Er gehe davon aus, dass im Juli, spätestens Anfang August, mit dem Baustart zu rechnen ist. „Geplant ist es, im vierten Quartal den neuen Markt eröffnen zu können“, sagt er. „Spätestens so, dass wir das Weihnachtsgeschäft schon mitnehmen können“, fügt er hinzu.

Norma setzt auf Frische

An der westlichen Seite des Parkplatzes am bereits bestehenden Markt soll dann ein moderner Norma-Lebensmittelmarkt mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche, einem großzügigen Café- und Backshopbereich sowie einem großen Parkplatz entstehen. Damit wird der neue Markt doppelt so groß wie der seit 20 Jahren existierende, der übrigens während der Bauzeit geöffnet bleibt.

„Energetisch und baulich wird hier der neueste Standard der Firma Norma umgesetzt, so dass von einer nachhaltigen Platzierung gesprochen werden kann“, berichtete Jens Tessendorff im Februar. Mit dem neuen Markt solle dem Frischekonzept von Norma Rechnung getragen werden – bedeutet: Obst, Gemüse und auch Kühltheken wird mehr Platz eingeräumt.

Von Anja Krüger