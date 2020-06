So steht es um den geplanten Juden-Gedenkstein in Grimmen

Grimmen

Die Stadt Grimmen möchte der Bürger aus Grimmen gedenken, die in der Zeit der faschistischen Diktatur in Deutschland von 1933 bis 1945 der Judenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Mit einem Gedenkstein – so die Entscheidung der Stadtvertretung im November des vergangenen Jahres. „Getan hat sich bislang allerdings nichts“, kritisiert Lutz Wierszbowski.

Er ist Mitglied der Initiative „ Stolpersteine auch in Grimmen“. Diese macht sich seit mehreren Monaten mit verschiedenen Aktionen stark für die in die Erde gelassenen, goldene Erinnerungsmarken vor den letzten frei gewählten Wohnstätten ehemaliger jüdische Mitbürger der Trebelstadt.

Lutz Wierszbowski fixierte im Oktober 2019 drei Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familien Davidsohn und Wolff. Quelle: Carolin Riemer

Einen entsprechenden Antrag hat die Initiative bei der Stadtverwaltung im März des vergangenen Jahres abgegeben. „Eine Antwort darauf aber haben wir bislang nicht erhalten“, lautet Wierszbowskis zweite Kritik.

Erforderliche Stellungnahmen haben auf sich warten lassen

In Sachen Gedenkstein sei die Stadtverwaltung keineswegs untätig gewesen, versichert Stadträtin und Bauamtsleiterin Heike Hübner. Schließlich sei die Entscheidung der Stadtvertretung als Auftrag an die Stadt zu sehen. „Und diesen Auftrag arbeiten wir ab. Dazu gehörte auch, dass wir Stellungnahmen vom Zentralrat der Juden und von der Denkmalbehörde des Landes einholen“, berichtet sie. Beide Stellungnahmen würden inzwischen vorliegen. Allerdings sei eine davon erst kürzlich eingegangen, informiert die Stadträtin.

Über den Inhalt der Positionierungen möchte sie nichts verlauten lassen. „Die Stellungnahmen werden zunächst den Stadtvertretern in den Ausschüssen vorgestellt“, berichtet sie. Dies allerdings erst nach der Sommerpause. Denn die Gremien haben gerade erst getagt und die nächsten Zusammenkünfte sind erst für den August geplant.

Die Kritik, dass die Verwaltung nicht auf den Antrag der Initiative reagiert habe, möchte die Stadträtin ebenfalls nicht unkommentiert hinnehmen. „Die Stadtvertreter haben sich in ihrer Sitzung im November des vergangenen Jahres im öffentlichen Teil gegen das Verlegen von Stolpersteinen ausgesprochen. Anwesend waren da auch Vertreter der Initiative, unter anderem Herr Wierszbowski. Die Entscheidung ist der Initiative also bekannt und bedarf nicht noch eines Schreibens“, sagt die Stadträtin.

Jahrelange Diskussion soll ein Ende finden

Die Entscheidung steht also fest: Stolpersteine wird es in Grimmen nicht geben. Wann und mit welcher Aufschrift ein Gedenkstein aufgestellt wird, ist allerdings weiterhin offen. Laut Beschluss der Stadtvertretung vom November 2019 soll dieser beim Alten Friedhof an der Gedenkstätte für die politisch Verfolgten des Naziregimes errichtet werden.

Ursprünglich ist die Enthüllung des Steins für das späte Frühjahr dieses Jahres seitens der Stadtverwaltung geplant gewesen. Allerdings hat man da auch nicht damit gerechnet, dass man die erforderlichen Stellungnahmen erst so spät auf dem Tisch hat. Mit der Enthüllung aber dürfte eine lange währende Diskussion zum Abschluss gebracht werden. Denn seit Jahren steht das Thema Stolpersteine immer mal wieder auf der Tagesordnung der Stadtvertreter- beziehungsweise Ausschusssitzungen. Jedes Mal ist dieses Thema kontrovers diskutiert worden.

Nun wurde sich für einen Gedenkstein entschieden. Konkrete Vorstellungen, wie genau der Gedenkstein aussehen wird, gibt es aber noch nicht. Sowohl eine Platte als auch eine Stele sind denkbar.

Von Anja Krüger