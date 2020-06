So verhilft Mario Prey aus Abtshagen Angler zum großen Fang

Abtshagen/Stralsund

Mit großen Fängen kennt sich Mario Prey aus. Ein kapitaler Hecht von 1,37 Metern Länge, ein 91 Zentimeter langer Zander: Das sind zwei davon. Zwei von denen er auch gern bei seinen geführten Angeltouren auf dem Strelasund erzählt, die der Abtshagener anbietet. Er ist Angelguide. Wobei er diese Bezeichnung nicht so sehr mag – Angelführer ist ihm lieber. Aber dem passionierten Angler geht es bei seinen Touren, sei es mit Kunden oder auch allein, nicht nur darum, einen großen Fang am Haken zu haben. „ Angeln ist so viel mehr“, sagt er.

Die erste Angel brachte der Weihnachtsmann

Mario Prey ist ein Kind der Küste: In Stralsund geboren, aufgewachsen und heute noch beinahe mehr in der Stadt am Strelasund als in seinem Wohnort. „Eigentlich sind wir auch nur hergezogen, weil die Stadt Stralsund damals zu langsam war, Bauland zu schaffen“, sagt der 59-Jährige, der mit der Familie vor rund 25 Jahren nach Abtshagen zog. Nichtsdestotrotz fühlen er und seine Frau sich wohl in dem Ort, der nur knapp 16 Kilometer von der Hansestadt entfernt liegt.

„Meine erste Angel habe ich zu Weihnachten bekommen. Sieben Jahre alt war ich da“, erzählt Mario Prey. Mit 12, 13 Jahren habe ihn dann die Leidenschaft fürs Raubfischangeln gepackt. Und nie wieder losgelassen. Was liegt da näher, als sich mit dem Verleih von Angelbooten und geführten Touren selbstständig zu machen? Den Schritt wagt Mario Prey allerdings erst vor 17 Jahren. „Ich bin gelernter Elektromonteur. Mein Vater hat mir geraten, E-Monteur zu werden. Die können alles, meinte er“, erinnert sich der Sohn und lacht. Denn nach der politischen Wende zeigt sich, dass sein Vater gar nicht so unrecht gehabt hat. „Unter anderem habe ich für ein Baustoffwerk gearbeitet“, berichtet er. Aber so richtig zufriedenstellend sei das nicht gewesen.

Liebe fürs Angeln zur beruflichen Existenz gemacht

Der Abtshagener Mario Prey bietet Angeltouren auf dem Strelasund an. Quelle: Anja Krüger

Und irgendwann ist dann der Entschluss gefallen, sich als Angelführer selbstständig zu machen. „Ich gebe zu, anfangs hatte ich Angst, dass mir das Angeln über wird, wenn es zur Pflicht wird“, sagt der besonnene Mann. Aber das sei überhaupt nicht der Fall gewesen. Nach wie vor ist der passionierte Angler gern auf dem Strelasund. Dass sich jemand lieber im Internet ein Youtube-Video anschaut als selbst aufs Wasser zum Angeln zu fahren, das könne er nicht verstehen. Aber zum Glück gibt es ja auch noch die, die gern den Zweikampf mit dem Fisch aufnehmen. Denn etwas, was für ihn mindestens genauso wichtig ist, gebe es bei seinen Touren „obendrauf“: „Den Blick in die Natur, die Ruhe, das Abenteuer und Abstand vom Alltag gewinnen“, schwärmt Mario Prey, dessen Bruder ebenfalls Angelguide ist – allerdings auf den Gewässern der Müritz.

In seiner eigenen Familie teilt die Liebe fürs Angeln niemand – seine Frau nicht, auch nicht seine beiden Töchter und die Schwiegersöhne ebenfalls nicht. „Aber ich habe drei Enkelsöhne. Es besteht also noch Hoffnung“, sagt Prey und lacht. Und wenn auch sie sich nicht fürs Fische fangen erwärmen können, dann gibt es ja noch seine Kunden. Denn eine kleine Angelschule gibt es bei seinen Touren obendrauf. Denn 20 bis 30 Prozent seiner Kunden seien blutige Anfänger, rund die Hälfte habe keine Erfahrung mit der Fischjagd in Boddengewässern. „Nicht zu vergessen, dass sich auch in Bezug auf das Angeln stets etwas ändert. Was in alten Büchern steht, ist heute oftmals nicht mehr an dem. Außerdem sind Anglerlehrgänge hauptsächlich theoretisch, weniger praktisch“, begründet der 59-Jährige, der nicht nur Angeltouren mit Kunden unternimmt, sondern auch Charterboote mit 15-PS-Motoren vermietet.

1000 Würfe und das Hoffen auf den großen Fang

Gerade sei es ruhig. „Die Frühjahrssaison ist gelaufen. Und komplett baden gegangen“, erzählt der Abtshagener. Denn mit dem Hering, mit dem die Saison losgeht, ist in diesem Jahr auch Corona gekommen. Seit Mitte Mai darf er Boote wieder vermieten und auch Touren unternehmen. Aber erfahrungsgemäß würde es jetzt ruhiger werden. Obgleich er dem Strelasund einen guten Raubfischbestand bescheinigt. „Der sich aber im Gegensatz zu vor drei Jahren aber doch verändert hat. Und auch die sogenannten Hotspots fürs Angeln auf dem Strelasund zu finden, wird zunehmend schwerer“, berichtet er. Aber das Angeln sei nun mal auch kein Wunschkonzert. Und so garantiere er auch bei seinen Turns keine kapitalen Fänge, dafür aber einen unvergesslichen Ausflug. „Nach dem man garantiert platt ist. Denn 1000 Würfe können im Laufe des Tages schon zusammenkommen“, erzählt er abschließend.

Von Anja Krüger