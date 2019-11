So viel Organisation steckt hinter Grimmens Winterdienst-Flotte

Grimmen

Der Hof der Grimmener Straßenmeisterei leuchtet Anfang November in der Farbe Orange. Und das liegt nicht nur an den Arbeitsanzügen der Männer, die in Gruppen auf dem Gelände zusammenstehen. Vor dem grauen Herbsthimmel strahlt die blank geputzte Flotte. Alle Fahrzeuge stehen vor ihren Garagen bereit zur großen Inspektion.

An einem der Lkws steht Dieter Marckwardt und schaut sich den Streuteller am Heck genauer an. Der wird im Einsatz eine Mischung aus Salz und Lauge auf der Fahrbahn verteilen. Marckwardt prüft, ob Hydraulik und Stellmotor einwandfrei funktionieren. Nur dann gibt es später eine neue Prüfplakette. Der technische Mitarbeiter des Straßenbauamtes Stralsund hat nichts zu beanstanden.

Dieter Marckwardt vom Straßenbauamt Stralsund inspiziert einen Streuteller, der im Winterdienst an einem Streufahrzeug zum Einsatz kommt. Quelle: Juliane Schultz

Kampf gegen Winter ist straff organisiert

Alle Jahre wieder überprüft er die Winterdienstbereitsschaft der acht Straßenmeistereien seines Bereiches. Das Straßenbauamt berichtet an das Landesamt für Straßenbau in Güstrow und das wiederum an das Verkehrsministerium in Schwerin. Der Kampf gegen die Widrigkeiten des Winters ist militärisch straff organisiert.

Bei der NVA hieß diese Art der Materialüberprüfung einst Vorbereitung auf die neue Nutzungsperiode (VNP). Ein Begriff, der dem Leiter der Grimmener Straßenmeisterei vertraut sein dürfte: Frank Denker war in den 1980er Jahren Funker bei der Marine – Dienstgrad Kapitänleutnant.

Frank Lenker, Leiter der Grimmener Straßenmeisterei Quelle: Juliane Schultz

Immer einsatzbereit: „Das ist unser Ethos“

Seit 29 Jahren arbeitet der Stralsunder in der Straßenbauverwaltung, seit dem Jahr 2000 bei der Straßenmeisterei. Der 57-Jährige ist freundlich, lächelt beim Reden. Denkers Autorität klingt jedoch durch, wenn er über seine Arbeit und sein Team spricht: „Wir sind immer einsatzbereit – ob jemand kommt und das überprüft oder nicht. Das ist unser Ethos.“

Für 300 Kilometer Bundes, Landes- und Kreisstraßen mit 20 Brücken sind er und seine 24 Mitarbeiter verantwortlich. Dazu kommen die sogenannten Personen-Aufstellflächen – oder schlicht Bushaltestellen – und 35 Kilometer Radweg. Der Pragmatiker Denker findet allerdings: „Im Winter sollte man lieber Schlitten und nicht Rad fahren.“

Bei Glätte 3 Uhr Dienstbeginn

Sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen unter vier Grad Celsius und Feuchtigkeit voraus, wird es spannend. Dann setzt bei der Straßenmeisterei das Dreischichtsystem ein. Bei Glätte oder Schneefall ist um 3 Uhr Dienstbeginn. Mit fünf Räum- und Streufahrzeugen sorgen die Männer für freie Fahrt. Mit vier weiteren sind beauftragte Dienstleister unterwegs.

Doch kommt ein starker Wintereinbruch, reichen auch diese nicht aus. Frank Denker tippt symbolisch auf einen Aktenordner: Er habe ein dickes Telefonbuch. Wenn es zu außergewöhnlichen Situationen komme, könne er Landwirte mit Räumfahrzeugen anrufen. „Man kennt sich und die vorhandene Technik. Bislang hat uns noch keiner im Stich gelassen.“

Vor Kapriolen nicht gefeit

Natürlich kam es schon vor, dass der Winter ganz überraschend zuschlug, räumt Denker ein: „Dann sag ich verdammich und zugenäht. Vor Kapriolen ist man eben nicht gefeit. Aber in der Regel haben wir die Straße im Griff.“

Und er erinnert: „Unsere Aufgabe ist es zwischen 6 und 22 Uhr für die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu sorgen. Aber auch der Autofahrer sei in der Verantwortung achtsam zu fahren.“

Dieser Punkt ist auch seinen Männern wichtig: „Sie Leute sollten generell geduldiger sein und uns nicht immer überholen“, sagt Winterdienstleiter Martin Pollex. „Ständig erleben wir riskante Manöver“, pflichtet ihm Mathias Meyer bei. Die Kollegen Stehen vor dem Auto von Florian Eckhardt. Der Lkw ist mit einer Schneefräse ausgerüstet. „Das letzte Mal kam sie 2010 bei Sturmtief Daisy zum Einsatz“, erzählt der 26-jährige Straßenwärter.

Von Juliane Schultz