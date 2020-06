Vorpommern

Reisen? Ins Ausland? Seit dem Ausbruch der Corona-Krise war dies undenkbar. Auch Städtepartnerschaften in Vorpommern litten darunter. Schüler, Sportler, Wirtschaftsvertreter oder Politiker konnten ihre Kontakte nur schlecht pflegen. Doch selbst in diesen Zeiten profitieren manche der befreundeten Gemeinden voneinander. Ein Überblick.

Die größeren Städte Vorpommerns sind mit vielen Gemeinden auf der Welt über Partnerschaften vernetzt. Quelle: Arno Zill

Salz aus Lettland und Schutzmasken aus China

Mit gleich acht Partnerstädten kann die Hansestadt Stralsund aufwarten: Pori in Finnland seit 1968, Ventspils in Lettland, Kiel in Deutschland und Stargard in Polen seit 1987, in Schweden Malmö seit 1991 und Trelleborg seit 2000, Svendborg in Dänemark seit 1992 und Huangshan in China seit 2015.

Hilfe in der Zeit der Corona-Pandemie: Aus der chinesischen Partnerstadt Huangshan kamen im April Schutzmasken nach Stralsund. Oberbürgermeister Alexander Badrow mit Kameraden der Stralsunder Feuerwehr und Steffi Behrendt, Amtsleiterin für Kultur, Welterbe und Medien, nahmen sie entgegen. Quelle: Pressestelle Hansestadt Stralsund

Aus der chinesischen Partnerstadt kamen im April 5500 Mundschutz- und OP-Masken sowie 2000 Einweghandschuhe nach Stralsund. Einige Besuche und Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden – darunter der Festakt zum 650-jährigen Jubiläum des Stralsunder Friedens, an dem auch Delegationen aus Svendborg und Stargard teilnehmen sollten. Ein internationales Schwimmfestival musste ebenso abgesagt werden wie eine Fahrt der Schwimmer nach Ventspils.

Immer wieder gern erzählt wird die Geschichte, dass Ventspils im Jahr 2010 mit einer Streusalzlieferung in einem besonders kalten Winter ausgeholfen hat. Angesichts der zur Neige gehenden Streusalz-Bestände hatte sich Stralsunds Oberbürgermeister an die Partnerstadt gewandt. Die Verwaltung von Ventspils reagierte mit einer sofortigen Zusage über die Lieferung von 125 Tonnen Salz. Fünf Lkw, mit je 25 Tonnen Streusalz, kamen damals nach Stralsund.

Partnerschaft könnte Geld für Greifswald bringen

Unverhofft könnte die Coronakrise Geld in die Kassen der Hansestadt Greifswald spülen – dank eines Notfonds der Euroregion Pomerania. „Wir haben den Antrag auf europäische Mittel mit unserer Partnerstadt Goleniów gestellt. Es geht um verbesserte Ausrüstung zur digitalen Kommunikation“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). An Greifswald würden dann 100 000 Euro fließen.

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zeigt ein Glaskunstwerk aus der Partnerstadt Lund in Schweden und einen Teller aus der amerikanischen Stadt Newport News. Quelle: Christopher Gottschalk

Das polnische Goleniów ist eine von sieben Partnerstädten Greifswalds: Lund ( Schweden), Newport News ( USA), Hamar ( Norwegen), Osnabrück, Kotka ( Finnland), Szczecin ( Stettin/ Polen) kommen dazu. In der Coronakrise hätten leider alle Begegnungen ausfallen müssen, so Fassbinder. „Wir standen dennoch in Kontakt und haben uns ausgetauscht und unsere Solidarität miteinander ausgedrückt.“

Ob eine geplante Feier mit der Partnerstadt Szczecin Ende August stattfinden kann, sei noch unklar. „Wir vermissen die Begegnungen und freuen uns, wenn sie wieder möglich sind“, so der Oberbürgermeister.

Sassnitz schickt steinstarken Gruß nach Cuxhafen

Seit mehr als 50 Jahren pflegt Sassnitz auf Rügen freundschaftliche Beziehungen mit Städten auf der ganzen Welt. „Ausgehend vom ersten Freundschaftsvertrag 1969 mit Trelleborg in Schweden sind wir inzwischen international mit sechs Kommunen, auch über den Ozean verbunden“, sagt Ann Kursikowski, die bei der Stadt für die Städtepartnerschaften zuständig ist. Die weiteren Beziehungen werden zu Cuxhaven ( Niedersachsen, seit 1990), Kingisepp ( Russland, seit 2003), Huai’an ( China, seit 2007), Klaipeda ( Litauen, seit 2012) und Port Washington ( USA, seit 2017) gepflegt. Eines haben sie alle gemeinsam: der Wille zu Völkerverständigung und Frieden.

Zum 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft mit Cuxhaven im April wurde ein Stein (unten links) in der Steinschlange auf dem Sassnitzer Rügen-Platz gelegt. Quelle: Stadt Sassnitz

Allerdings wirkt sich die Corona-Krise auch in Sassnitz auf die Beziehungen mit den internationalen Partnern aus. So sollte eigentlich am 26. April der 30. Geburtstag der Freundschaft mit Cuxhaven gefeiert werden. Da Feiern und gegenseitige Besuche aber derzeit nicht stattfinden können, kam es zu einer anderen Überraschung. „Wir haben unseren Geburtstagsgruß in unsere Steinschnecke auf dem Rügen-Platz eingereiht“, sagt Ann Kursikowski.

Auch die Schüleraustauschprogramme, die mit Huai’an oder Port Washington organisiert werden, waren von der Corona-Krise betroffen: „Aufgrund der Pandemie mussten wir die erste Jugendbegegnung mit den Schülern aus den USA in Sassnitz in diesem Jahr leider absagen“, berichtet Ann Kursikowski. Und auch die geplante Bürgerreise nach Klaipeda musste aufs nächste Jahr verschoben werden.

Wolgast und Karlino beantragen Hilfen

Die Stadt Wolgast unterhält Städtepartnerschaften zu Wedel ( Schleswig-Holstein), Sölvesborg ( Schweden) und Karlino ( Polen). Die Verbindung zur 6000-Einwohner-Stadt Karlino in der Woiwodschaft Westpommern wird derzeit am intensivsten gepflegt.

Dieses Foto entstand im August 2016 beim Fest der Städtepartner von Wolgast, Sölvesborg und Karlino, auf dem Wolgaster Marktplatz. Quelle: Tom Schröter

„Auch während der Corona-Krise ist die Verbindung nicht abgebrochen, im Gegenteil“, berichtet Wolgasts Vizebürgermeister Ralf Fischer. „Auf Initiative unserer Partner in Karlino bemühen wir uns bei der Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania um finanzielle Hilfen für Corona-Folgen.“ Bei diesem grenzübergreifenden Vorhaben solle es um die Anschaffung von Videotechnik gehen, die für das Abhalten von bilateralen Telefonkonferenzen benötigt wird. Hier gebe es in den Verwaltungen beider Partnerstädte Nachholebedarf.

Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, dass der Wolgaster Ortsteil Buddenhagen Kontakte zur Gemeinde Rantrum im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein unterhält

Hoffnung auf Perlenhochzeit zwischen Grimmen und Châteaulin

Gleich zwei Perlenhochzeiten müsste Grimmen in diesem Jahr feiern. Denn mit zwei der insgesamt fünf Partnerstädte verbindet die Trebelstadt eine 30-jährige Zusammengehörigkeit – mit der niedersächsischen Stadt Osterholz-Scharmbeck und der französischen Stadt Châteaulin in der Bretagne.

Während der erste runde Hochzeitstag bereits der Corona-Krise zum Opfer fiel ist – jener mit Osterholz-Scharmbeck am 27. März – steht das 30. „Ehejubiläum“ mit Châteaulin noch bevor. Am 13. Dezember 1990 ist der Vertrag unterzeichnet worden. Kontakte zur französischen Stadt gibt es aber kaum noch. Viele Jahre hatte es einen regen Schüleraustausch zwischen dem Grimmener Gymnasium und der Bretagne gegeben.

In den Anfangsjahren der Partnerschaft zwischen Grimmen und Staffanstorp wurden wie hier im Jahr 2011 in der Trebelstadt noch Heringsfeste gefeiert. Quelle: Raik Mielke

Seitens der Städte scheinen Partnerschaften kaum gepflegt zu werden. Mehr geschieht dies über Vereine und Institutionen. So sammelt die Grimmener evangelische Kirchengemeinde beispielsweise jährlich Spenden für arme Kinder in Grimmens polnischer Partnerstadt Czaplinek (seit 2002), bringt diese mit Unterstützung der Stadt in das einstige deutsche Tempelburg. Die Zusammengehörigkeit mit dem ebenfalls polnischen Kamien Pomorski scheint dagegen nur auf dem Papier zu bestehen.

Dagegen halten die Judoka des KSV Grimmen jährlich die Partnerschaft zur schwedischen Stadt Staffanstorp hoch, die seit 2007 besteht. Jährlich besuchen sich die Sportler der beiden Städte zu anstehenden Turnieren.

Ribnitz-Damgarten: Hase und Igel im Rathausfoyer

Eine Städtepartnerschaft in Richtung Westen und eine in Richtung Osten pflegt Ribnitz-Damgarten. Seit kurz nach der Wende ist die Bernsteinstadt mit Buxtehude ( Niedersachsen) verbunden. „Die Buxtehuder haben uns damals bei der Umstellung sehr geholfen“, erinnert sich Frank Ilchmann, ehemaliger Bürgermeister Ribnitz-Damgartens, der in seiner Amtszeit, die in diesem Jahr endete, viel Wert auf die Pflege der Partnerschaften gepflegt hat.

Regelmäßig finden gegenseitige Besuche statt. „Vor allem unsere Vereine leben diese Partnerschaft“, erzählt Ilch-mann. Eine Skulptur eines Hasen und eines Igels – die bekannte Sage stammt aus Buxtehude – sind im Foyer des Ribnitzer Rathauses zu finden.

2015 wurden anlässlich der 25-jährigen Partnerschaft zwischen Ribnitz-Damgarten und Buxtehude Hase und Igel in Ribnitz aufgestellt, übergeben von Katja Oldenburg-Schmidt (Bürgermeisterin Buxtehude) an den damaligen Ribnitz-Damgartener Bürgermeister Frank Ilchmann. Quelle: Peter Schlag

Die zweite Partnerschaft verbindet Ribnitz-Damgarten seit 13 Jahren mit dem polnischen Slawno. In den vergangenen Jahren hat die Bernsteinstadt dabei mit Spendentransporten geholfen, das Krankenhaus in Slawno besser auszustatten. In den Corona-Monaten war es ruhig geworden um die Städtepartnerschaften. „Jeder hatte wohl mit sich zu tun“, so Ilchmann. Er selbst hätte sich gerne zum Ende seiner Amtszeit verabschiedet. Die Besuche fielen aus, sollen aber nachgeholt werden. „Die Städtepartnerschaften sind sehr wichtig, vor allem für den gegenseitigen Austausch, wenn es um Probleme geht.

Von Miriam Weber, Christopher Gottschalk, Ann-Christin Schneider, Tom Schröter, Anja Krüger, Robert Niemeyer