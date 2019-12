So werden in Poggendorf und Stoltenhagen aus Setzlingen Weihnachtsbäume

Poggendorf/Sievertshagen/Stoltenhagen

Am Wochenende werden gleich an drei Orten Tannenbaumfeste gefeiert – in Poggendorf, Sievertshagen und Stoltenhagen. Sich den schönsten Baum von den bereits geschlagenen aussuchen oder selbst mit der Säge dem Wunschbaum zu Leibe rücken: Das geht an allen drei Orten. Und Einigkeit herrscht auch darüber, welcher des Deutschen beliebtester Baum ist. Die Nordmanntanne.

Und dennoch ist Baum nicht gleich Baum. Während an den beiden Standorten des Forstamtes Poggendorf Bio-Bäume angeboten werden, macht René Rempt vom Tannenhof Stoltenhagen keinen Hehl daraus, auch Chemie einzusetzen, um die Bäume frei von Schädlingen zu halten.

Öffnungszeiten Nach Stoltenhagen wird am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9.30 Uhr zum Tannenbaumfest eingeladen. Außerdem gibt es in Stoltenhagen von Montag bis Sonntag von 8 bis 16 Uhr Bäume und Schnittgrün. Am Verkaufsstand am Grimmener Kulturhaus werden montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 12.30 Uhr Bäume verkauft. Nach Poggendorf und Sievertshagen wird am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr zum Tannenbaumfest eingeladen. Wer seinen Baum selbst abholzen möchte, sollte eine Säge mitbringen. Wärmen können sich die Besucher mit Glühwein und in Poggendorf auch mit einem warmen Mittagessen. In Poggendorf besteht zudem die Möglichkeit, Wildfleisch zu kaufen. Beim Forstamt Poggendorfkönnen Weihnachtsbäume auch montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr gekauft werden.

Reine Naturprodukte gibt’s in Poggendorf und Sievertshagen

Auf rund 2,5 Hektar wachsen in Poggendorf die Nordmanntannen, die geschmückt bald die Wohnzimmer der Region zieren. Etwa 500 geschlagene Bäume stehen bereits aufgereiht auf dem Gelände des Forstamtes. Chemie hat keiner der Bäume jemals abbekommen. „Bei uns wird alles mechanisch gemacht“, berichtet Wolfgang Behl vom Forstamt.

Hubert Schuck kümmert sich über das Jahr liebevoll um die kleinen und auch größeren Bäume auf der Plantage in Poggendorf. Von Hand werden sie von ihm gepflegt. „Mit viel Herzblut“, wie Wolfgang Behl sagt. Im Frühjahr und im Sommer setzt Hubert Schuck die Schere an – für einen Formschnitt und um die Spitze zu stutzen. „Damit sie nicht zu lang wird“, erklärt Schuck. Das auf der Plantage wachsende Gras wird ebenfalls mechanisch – per Aufsitzmäher – kurz gehalten.

Ebenso wie in Poggendorf werden auch die Bäume auf der Plantage in Sievertshagen bei der alten Revierförsterei gehegt und gepflegt. „An beiden Standorten bekommen unsere Kunden also ein reines Naturprodukt“, wirbt Wolfgang Behl.

Regionale Produkte auf kleinem Weihnachtsmarkt

René Rempt will an diesem Wochenende ein Drittel des Weihnachtsbaumumsatzes 2019 realisieren. Das heißt für den Geschäftsführer der Stoltenhäger Tannenhof GmbH, die zum dortigen Landwirtschaftsbetrieb gehört, es sollten etwa 1200 Nordmanntannen beim Tannenbaumfest am Sonnabend und Sonntag in Stoltenhagen verkauft werden. „Dann können wir unser Ziel von etwa 3500 verkauften Weihnachtsbäumen in diesem Jahr schaffen und liegen etwas über den Vorjahren“, sagt Rempt.

Er selbst hat seit zwei Jahren die Fäden in der Hand – beziehungsweise Weihnachtsbäume im Griff. Neben Traditionellem zum Tannenbaumfest will René Rempt auch Neues anbieten: So gibt es am Wochenende nicht nur Nordmanntannen, sondern auch Gulaschsuppe, Glühwein, heißen Sanddornsaft und Gegrilltes. „Zu jedem Baum gibt es ein kleines Tütchen Bienenfutter gratis“, sagt Rempt. Außerdem werden Stockbrot am Feuer, Waffeln und Honig direkt aus Stoltenhagen sowie Honigprodukte aus der Region angeboten. Am Sonntag ist die CDU mit einem Zuckerwatte-Stand vor Ort, dessen Erlös dem guten Zweck dient.

1,50-Meter-Baum kostet 16 Euro

„Die meisten Nordmanntannen, die wir hier verkaufen, wachsen direkt bei uns. Nur die ganz großen – es gibt sie bis zu einer Höhe von vier Metern – kommen von der Ostseetanne GbR bei Marlow oder aus Wiepkenhagen. Die Preise seien im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben: 1,50 Meter Baum kosten 16 Euro, alle 30 Zentimeter werden es fünf Euro mehr. „Wer selber sägen möchte, sollte Werkzeug mitbringen“, rät René Rempt. Ein paar Sägen seien aber auch vorrätig. Nur Motorsägen dürfen nicht eingesetzt werden. Und für alle, die sich in der Schonung einen Baum aussuchen, noch ein kleiner Tipp: Dort ist an beiden Tagen eine goldene Nikolausmütze versteckt. René Rempt: „Wer sie findet, bekommt seinen Baum geschenkt.“

Vier Jahre alt sind die Setzlinge, wenn sie in Stoltenhagen gepflanzt werden, mit zehn Jahren werden die ersten geerntet, erzählt Rempt, wie lange ein Weihnachtsbaum aus Stoltenhagen braucht, bis er in einem Wohnzimmer landet. Etwa drei bis vier Jahre lang werde jeweils aus einer Schonung geerntet, dann sollte sie leer sein, und es werde komplett neu gepflanzt.

Trotz Chemie: Vögel nutzen Plantage als Nistraum

Viele Vögel würden die Plantagen als Nisträume nutzen, sagt Rempt. Aber: „Selbstverständlich nutzen wir Insektizide und Herbizide, um unsere Bäume gesund zu halten.“ Gegen Läuse beispielsweise, die den Bäumen arg zu schaffen machen können, werde Chemie im Frühjahr eingesetzt. „Das sind jedoch bienenungefährliche Produkte“, betont er.

Und was passiert mit den Bäumen, die geschnitten, aber nicht verkauft werden? „Wir arbeiten mit dem Kaschower Landwirtschaftsbetrieb zusammen. Die Bäume sowie der gesamte Strauchschnitt werden zu Holzhackschnitzeln verarbeitet, mit denen schließlich das Kaschower Hotel beheizt wird.“

So bleibt der Weihnachtsbaum lange grün Dass der perfekte Baum zum Fest nicht zu früh geschlagen sein darf, erwähnt René Rempt, Geschäftsführer der Stoltenhäger Tannenhof GmbH, nur am Rande. Wichtig sei, dass er kühl und möglichst nass liege. Also raus mit dem Baum in den Regen! „Wer einen Weihnachtsbaumständer mit Wasserspeicher sein Eigen nennt, darf auf keinen Fall die Rinde am Stammende abschälen“, rät Rempt. Denn direkt unter der Rinde würden die wichtigen Leitungen sitzen, die den Baum mit der Feuchtigkeit versorgen würden. Ein wenig Puderzucker als Nahrung für die Tanne im Wasser sorge dafür, dass man lange etwas von unserem Weihnachtsbaum habe.

Von Anja Krüger und Almut Jaekel