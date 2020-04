Covid-19 - So will die GenussManufaktur in Griebenow die Corona-Krise überstehen

Als der Corona-Shutdown begann, sind Christoph Dragheim und Daniel Bense gerade erst aus der Winterpause in die neue Saison gestartet. Ihre GenussManufaktur in Griebenow „lebt“ von dem kleinen Bistro und dem Laden, hauptsächlich aber vom Catering-Geschäft. So wollen sie die Krise überstehen.