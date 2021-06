So will sich Jugendblasorchester in Grimmen neu formieren

Grimmen

Orchesterfeste, Adventskonzerte, Auftritte bei Grimmener Veranstaltungen mit Tausenden Zuschauern: Das Jugendblasorchester hat in den fast 60 Jahren seiner Existenz viele Menschen begeistert. An derartige Auftritte ist derzeit jedoch nicht zu denken. Und das nicht, weil momentan noch keine Veranstaltungen stattfinden, sondern auch weil das Jugendblasorchester sich nach der langen Zwangspause zunächst einmal wieder neu aufbauen muss, verrät der Vorstandsvorsitzende des Vereins Bernd Kunze.

Seit eineinhalb Jahren konnten die Musiker nicht mehr regelmäßig proben. Nur wenige Male haben sie sich getroffen, um den Zusammenhalt auch während der Pandemie zu stärken. Die Wahrheit ist dennoch: Der Verein steht vor einer noch nie da gewesenen Situation. Kunze ist seit mehr als 25 Jahren Vorsitzender des Vereins Jugendblasorchester Grimmen e. V. und schätzt die Lage so ein: „Derart schlimm wie jetzt war es noch nie. Natürlich war es schon oft so, dass die besten Leute gegangen sind. Das bleibt bei einem Jugendorchester auch nicht aus, wenn sie dann eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.“ Über 60 Mitglieder waren einst Teil der Truppe. Wie viele davon noch übrig sind, müsse nach den Sommerferien geschaut werden.

Ferienfreizeit und Hoffeste in Grimmen geplant

Doch bis dahin soll nicht abgewartet werden. Um neue Musiker für den Klangkörper zu begeistern, veranstaltet der Verein gemeinsam mit der Kreismusikschule Vorpommern-Rügen in der ersten Sommerferienwoche – vom 21. bis zum 25. Juni – eine Kinder- und Jugendfreizeit. Stattfinden wird das Programm von 10 bis 16 Uhr. „Wir wollen interessierten Schülern der Musikschule und auch den Mitglieder des Jugendblasorchesters einen Raum bieten, um gemeinsam die freie Zeit zu verbringen und zu musizieren“, so Bernd Kunze. Auf diese Weise erhoffe er sich Nachwuchs für das Orchester. Präsentiert wird das Angebot im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ sowie in den Räumlichkeiten der Musikschule und des Vereins. Denn aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen braucht ein Orchester viel Platz. Voll durchgestartet werden soll mit den Proben dann nach den Sommerferien.

Für diesen Zeitraum gibt es auch weitere Pläne. Die Musikschule und der Verein planen, Hoffeste auf dem Gelände in der Stralsunder Straße zu veranstalten. Ziel ist es, dass nicht nur das Orchester, sondern auch andere Künstler dort auftreten können. Dafür wurde in der vergangenen Woche sogar schon die Grundlage geschaffen. Der Hof wurde umgebaut: „Wir haben eine Flächen für Bühnenpodeste hergerichtet. Das Material hat uns dankenswerter Weise der EGN-Baustoffhandel in Grimmen gesponsert. Auch den Bauarbeitern von Müller-Bau-Massivhaus sind wir dankbar“, so Kunze. Auch ein Carport soll vermutlich noch folgen, welcher dann als Bühnenüberdachung dient. Und langfristig gesehen sind dann sicherlich auch große Auftritte und Wettbewerbe wieder möglich.

Von Lena-Marie Walter