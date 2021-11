So wird Sankt Martin in und um Grimmen gefeiert

Grimmen

„Ich geh mit meiner Laterne“, heißt es in diesem Jahr wieder in und um Grimmen. Der Martinstag mit Andacht und Laternenumzug, Martinshörnchen und Gesang plant jede Gemeinde selbstständig. In Grimmen geht es um 17 Uhr mit dem Martinsspiel an der St.-Marienkirche los. Zuerst stimmt die Blaskapelle den Abend an, dann singen Kinder der Kita Kinderkahn das Martinslied, das begleitend nachgestellt wird. Das Teilen des Martinshörnchens muss in diesem Jahr leider ausfallen. Doch kann in anderer, bekannter Form geteilt werden.

„Wir sammeln wieder Weihnachtspäckchen für die Kinder der Partnerstadt Czaplinek. Ein schöne Gelegenheit zum Teilen mit einem persönlichen Bezug, denn wir wissen, wo es ankommt“, erklärt Diakonin Claudia Seitz. Nachdem zum letzten Martinstag Umzug und Anspiel vielerorts ausfallen mussten, freut sich die Diakonin auf dieses Jahr. Musik und die bekannte Bratwurst am Wasserturm sollen auch nicht fehlen.

„Als Jugendblasorchester begleiten wir traditionell das Martinsfest in Grimmen“, sagt der Vorsitzende des Jugendblasorchester-Vereins, Bernd Kunze. Die Bläser werden direkt an der Kirche zu hören sein und im Anschluss an den Umzug am Grimmener Wasserturm. Traditionell führt der Umzug durch die Stadt und den Stadtpark sowie in der Homeyerstraße am Tierpark vorbei. „Da ich dort wohne, wird dort auch Musik zu hören sein, die wir wahrscheinlich einspielen“, verrät Kunze.

Auch in Reinberg und Tribsees wird St. Martin am 11.11. gehuldigt

Das Martinsfest am 11.11.2021 um 17 Uhr findet ebenfalls mit einem Anspiel in der Kirche Reinberg statt. Im Anschluss wird es einen Laternenumzug bis zur Pfarrscheune geben, wo mit Kinderpunsch an der Feuerschale zum Verweilen eingeladen wird. Martinshörnchen werden in diesem Jahr nicht geteilt, aber dafür etwas anderes – was genau, bleibt geheim. Die Gelegenheit zum Teilen gebe es außerdem in Form einer Spende für den Deutsch-Afrikanischen Verein.

Teilen wie Sankt Martin Weihnachten im Schuhkarton heißt eine Initiative, die in Grimmen Tradition hat und bei der – wie einst der Heilige Martin es vorlebte – mit anderen geteilt wird. Bei der Aktion der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Grimmen werden Päckchen gesammelt, die anschließend am Martinstag zu Kindern in der polnischen Partnerstadt Czaplinek gebracht werden. Czaplinek liegt in Westpommern – eine Stadt, die vom Tourismus geprägt ist –, aber viele Probleme hat. Unter teilweise großer Armut – aufgrund der Strukturschwäche der Region sowie der damit verbundenen Arbeitslosigkeit – leiden vor allem Kinder. Deshalb ist Hilfe immer willkommen. Viele Grimmener brachten für die Aktion bereits im Laufe des Jahres Spenden zusammen, die vor Ort von engagierten Frauen des Kiwani-Clubs – einer mit Unicef kooperierenden Organisation – in Polen verteilt werden. Kleine Geschenke, in Kartons verpackt und beim Martinsfest in der Kirche abgegeben, sind gern willkommen. Wer möchte, kann solche Kartons auch bis 15. November in der Kirche oder im Pfarrhaus (Domstraße 7) abgeben. Gern kann ein persönlicher Gruß mit nach Polen geschickt werden. Gebraucht werden vor allem Bekleidung, Schul- und Malsachen, Spielsachen und Süßigkeiten.

„Da es in diesem Jahr auch wieder ein größeres Stück sein wird – es gibt auch einige Rollen ohne Text –, können viele Kinder mitmachen. Es wird ein mittelalterliches Markttreiben dargestellt“, erklärt Organisatorin Petra Bohl. Kostüme seien nicht zwingend vorausgesetzt. Musikalische Unterstützung gibt es vom Posaunenchor aus Brandshagen und Reinberg.

Und für Kinder und Familien aus dem Trebeltal sind am Donnerstag zum Martinsfest nach Tribsees eingeladen. Um 17 Uhr startet die Veranstaltung an der Thomaskirche in der Stadt.

Am Freitag wird der Martinstag in Elmenhorst und Kandelin gefeiert

Einen Tag später, am 12. November, um 18 Uhr beginnt die Martinsandacht in der Kirche in Elmenhorst. „Mit dem Lied ‚Tragt in die Welt nun ein Licht und sagt allen: Fürchtet euch nicht!‘ Dazu schwenken wir in der dunklen Kirche die Laternen in alle Himmelsrichtungen, um symbolisch allen Menschen den Schein des Lichtes zu senden“, erklärt Pastorin Viviane Schulz. Anschließend erleuchten die Laternen den Ort Richtung Herbstfeuer, das von der Feuerwehr überwacht wird. Dort können die Teilnehmer bei Glühwein und Kinderpunsch mit musikalischer Unterstützung des Bläserchores verweilen. Das Martinshörnchen soll nicht fehlen, wird jedoch hygienekonform im Vorfeld getrennt und verpackt.

Ebenfalls am Freitag wird in Kandelin der Martinstag gefeiert. Ebenfalls ab 17 Uhr sind alle an das Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Am Kindergarten startet dann zunächst der Laternenumzug durchs Dorf. Ein Lagerfeuer mit Imbiss sowie Getränken lädt anschließend zum Klönen ein. Wer möchte, kann vorher trockenes Strauchwerk ab 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus abgeben, informiert die FFW als Veranstalter.

Von Christin Assmann und Almut Jaekel