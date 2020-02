So wird aus einem schicken Stoff ein Kleidungsstück: Svenja Gau gibt Nähkurse in Grimmen

Grimmen

Individuelle Jäckchen, Röcke, Shirts, Mützen und vieles mehr selbst genäht: Wie das geht, erfahren Mamas, aber auch Papas, wieder ab dem 26. Februar im SOS-Familienzentrum in Grimmen.

Am Mittwoch startet in der Einrichtung in der Otto-Krahmann-Straße ein neuer Abend-Nähkurs mit Kursleiterin Svenja Gau. Die 39-Jährige stellte sich vor rund fünf Jahren selbst der Herausforderung – als sie selbst Mama eines kleinen Mädchens wurde. Inzwischen hat sie drei kleine Kinder. Nähen ist für sie zu einer Leidenschaft geworden. Nicht nur ihre Lieblinge kleidet sie ein und fertigt neckische Accessoires, zusätzlich betreibt sie ein Kleingewerbe, über das ihre Produkte erworben werden können.

Ihr Kurs, der aus insgesamt acht Treffen besteht, richtet sich sowohl an alle Interessierten, die das Nähen erlernen, als auch jene, die sich zum Nähen treffen und ihr Können noch verbessern möchten. Die Teilnehmer treffen sich immer mittwochs in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr. Stoffe können übrigens mitgebracht aber auch bei Svenja Gau erworben werden.

Zusätzlich ist ab dem 23. April auch wieder einen Vormittagskurs für junge Eltern geplant, die ihre Babys zum Nähkurs mitbringen können.

Anmelden können sich Interessierte telefonisch (Mo. bis Do. von 8 - 16:30 Uhr, Fr. von 8 - 14.30 Uhr) unter 038326/45 67 10 oder per E-Mail an fz-grimmen@sos-kinderdorf.de

Von Anja Krüger