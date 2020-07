Wackerow

Bei Stimmenthaltung der Bürgergemeinschaft hat sich die Wackerower Gemeindevertretung auf einer Dringlichkeitssitzung für die Auslegung des Bebauungsplans 110 ausgesprochen. Jeder kann sich nun dazu äußern. Der B-Plan für einen Solarpark erstreckt sich auf über 30 Hektar beiderseits der Bahnstrecke Greifswald-Stralsund.

Landwirte investieren in Solarstrom

Auf 26 Hektar sollen nach mehreren Ausbaustufen Solarpaneele stehen. Die Gesamtleistung wurde auf der Sitzung mit 25 bis 30 Megawatt angegeben. Der Abgeordnete der CDU und Landwirt Arne Christiansen stimmte als Beteiligter nicht ab. Er ist mit anderen Bauern einer der Investoren. Ihm gehört auch Land, unter anderem auch das, auf dem die ausgebrannten Waggons von Doris Diner stehen. Die nach der Wende beliebte Gaststätte schloss vor Jahren. Die Fläche mit den Waggons gehört zur ersten Ausbaustufe. Investor ist die Solarpark Wackerow GmbH & Co KG mit Sitz in Hörup in Schleswig-Holstein.

Die günstigste Art, Energie zu erzeugen

Noch in diesem Jahr könnte der Satzungsbeschluss zum B-Plan erfolgen und bald darauf investiert werden. Denn Behörden und Institutionen wurden ein erstes Mal bereits gefragt und Einwendungen berücksichtigt, so Gerd Kruse, Mitinhaber der Hamburger Firma Stadtplanung Elbert, auf der Sitzung. Das Büro erarbeitet die Unterlagen.

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist festgelegt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien von jetzt 38 Prozent auf 65 Prozent 2030 steigt, warb er für das Vorhaben. „Dazu werden jährlich fünf bis zehn Gigawatt Photovoltaik mehr gebraucht.“ Nach einer Veränderung der Förderbedingungen seien diese Zielzahlen nach 2011 nicht mehr erreicht worden. Dabei sei Photovoltaik derzeit die günstigste Form der Energieerzeugung. „Es gibt aber noch keine Speichermöglichkeit“, schränkte Kruse ein.

Anlagen müssen nahe der Bahnstrecke liegen

Um die mögliche Förderung auszuschöpfen, müsse der Solarpark in maximal 110 Meter Entfernung von den Gleisen gebaut werden. Der Acker, auf dem gebaut wird, dürfe nicht mehr als 50 Bodenpunkte haben. Beide Bedingungen seien erfüllt. „Nur acht Prozent der Fläche wird versiegelt“, so Kruse. Es würden nur zwei kleine Zufahrten angelegt und auf Wunsch der Stadtwerke der Weg zum Umspannwerk verbreitert. „Eine Beweidung der Grasfläche unter den Paneelen ist möglich.“ Vorhandene Hecken bleiben stehen. Den fünf Rauchschwalbenpaaren, die Nester an den Waggons von Doris Diner bauten, würden Ausweich-Nistmöglichkeiten angeboten werden.

Lokführer werden nicht geblendet

„Das Blendgutachten hat ergeben, dass es keine Probleme für Anwohner oder Lokführer gibt“, versicherte Kruse. Es sei auch eine Studie angefertigt worden, um eine Beeinträchtigung des Blicks auf die Greifswalder Silhouette auszuschließen.

Da die Aufstellung von Solarpaneelen einen Eingriff in die bestehenden natürlichen Gegebenheiten darstellt, müssen die Investoren Ausgleichsmaßnahmen finanzieren. Das soll in der Nähe von Welzow im Peenetal erfolgen. Kruse trug offenbar überzeugend vor, denn das Vorhaben wird seit Langem debattiert. Es gab vor der Abstimmung weder Fragen noch eine Diskussion.

Von Eckhard Oberdörfer