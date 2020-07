Vorpommern-Greifswald

Die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) „Wilde Möhre“ in Sundhagen unweit von Greifswald steht in den Startlöchern. Trotz Hürden bei der Landpachtung haben Benedikt Gerigk und seine Lebensgefährtin Charlotte Zeigner gemeinsam mit etlichen Mitstreitern, den künftigen Ernteteilern, die Umsetzung ihres Projekts zum ökologischen Gemüseanbau vorangetrieben. „Ein Crowdfunding zur Finanzierung und Realisierung nächster Schritte läuft“, berichtet Gerigk.

Und zwar mit großem Erfolg: 4405 Euro kamen seit dem 22. Juni zusammen. Damit wurde bereits das erste Fundingziel erreicht: Es können zwei Folientunnel und ein Wildschutzzaun angeschafft werden.

Online-Spendenaktion bis zum 8. August

Die Freude darüber ist bei Solawi-Gründer Benedikt Gerigk groß. Und die Hoffnung steigt, dass auch das zweite Fundingziel der Onlinespendenaktion erreicht werde. Die magische Grenze liegt bei 10 000 Euro. Diese Summe würde zusätzlich den Erwerb einer Einachsfräse zur Bodenbearbeitung sowie den Bau eines Lagerraums ermöglichen.

Bis zum 8. August haben potenzielle Förderer Zeit, sich über die Solawi zu informieren und das Projekt zu unterstützen. Für Marie Lorenz aus Greifswald eine Herzensangelegenheit: „Regionalen Anbau direkt stärken zu können und zu wissen, wo die eigenen Lebensmittel herkommen, ist ein tolles Gefühl. So kann man Solidarität leben“, sagt sie.

Steiniger Weg zum Ackerglück

Dennoch wird es für die passionierten Gärtner nicht einfach. Denn das Vorhaben, in unmittelbarer Nachbarschaft zum eigenen Hof Levien 8 in Tremt zwei zusammenhängende Hektar Land von der Universität Greifswald zu pachten, scheiterte bislang. Die Uni pocht auf einen bestehenden Pachtvertrag mit einem anderen Landwirt. Da half bislang auch nicht der Appell des Studierendenparlaments beziehungsweise des Aktionsbündnisses „Unser Land schafft Wandel“ an die Universitätsleitung, die junge Solawi in ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Benedikt Gerigk mit Charlotte Zeigner und ihren Kindern Quelle: Petra Hase

Gerigk lässt sich trotzdem nicht entmutigen: „Unsere Hoffnung auf Langfristigkeit durch größere Flächen geben wir nicht auf“, sagt er. „Es ist allerdings ein steiniger Weg hin zu unserem Ackerglück – aber es lohnt sich, ihn zu gehen“, ergänzt Mitgründerin Charlotte Zeigner. Einen Lichtblick gibt es dennoch: Die Universität habe kleinere Pachtflächen auf Baugrundstücken in Aussicht gestellt. Die wären zumindest ein Anfang.

Weitere Infos zum Projekt „Wilde Möhre“, den Machern und den Zielen gibt es im Internet: www.startnext.com/solawi-wildemoehre

Von Petra Hase