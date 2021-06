Gartenteiche sind beliebt – nicht nur bei Menschen. Denen bieten sie Ruhe und Entspannung, den Tieren aber auch Durstlöscher oder ein Ausflugsziel, Nahrungsquelle und Versteck. So wie dieses Reh in Brandshagen oder die Ente in Holthof (Landkreis Vorpommern-Rügen).