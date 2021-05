Sonderweg in Vorpommern-Rügen: Ab Freitag sind die Läden wieder auf!

Stralsund

Damit hatte trotz aller Forderungen wohl keiner gerechnet: Von Rügen über Stralsund und Nordvorpommern bis hin zum Darß können ab Freitag, 14. Mai, die Geschäfte wieder öffnen. Der Einzelhandel wird wieder hochgefahren. Und das Beste: Die Kunden brauchen weder einen Test noch einen Termin. Man kann es kaum glauben: Shoppen soll wieder Spaß machen.

Die Menschen in unserem Kreis werden damit für den niedrigen Inzidenzwert belohnt. Der lag zuletzt unter 40 und gab Landrat Stefan Kerth eine gute Verhandlungsbasis beim Corona-Gipfel in Schwerin. Der SPD-Mann konnte zwar nicht alle Forderungen seines Fünf-Punkte-Plans bei Landes-Chefin und Parteigenossin Manuela Schwesig durchsetzen, aber immerhin in puncto Laden-Öffnung gestand man Vorpommern-Rügen einen Sonderweg zu.

Gutes Signal für den gebeutelten Einzelhandel

„Die Branche hat enorm Federn lassen müssen, daher freue ich mich für jeden Einzelnen, der am Freitag wieder aufschließen kann. Ich habe mich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass das Einkaufen wieder ohne Test möglich ist. Die Rahmenbedingungen der Testungen haben sich zwischenzeitlich verändert. In Betrieben gibt beispielsweise es zwei Testangebote pro Woche, in Bereichen wie Bildung und Pflege sogar eine Testpflicht. Das gibt uns eine gute Sicherheit und rechtfertigt, dass wir diese Hürde für unseren Einzelhandel nun zurücknehmen können“, sagte Stefan Kerth nach dem Gipfel, für den er persönlich nach Schwerin gefahren ist. Die entsprechende Allgemeinverfügung will der Landkreis am Donnerstag erlassen, so dass einer Öffnung ab Freitag auch rechtlich nichts mehr im Wege steht.

Kitas und Grundschulen wieder im Normalbetrieb

Eine andere Forderung von Kerth wird jetzt landesweit ab 17. Mai greifen: „Kitas und Grundschulen gehen in der Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen, in den höheren Klassen starten wir mit dem Wechselunterricht und ermöglichen auch hier nach weiteren zwei Wochen bei stabiler Inzidenz wieder täglichen Unterricht für alle“, so Kerth, der sich für die Familien über diese gute Nachricht freut.

Nicht gehört wurde Kerth in puncto Gastronomie und Tourismus. Hier bleibt das Land hart und vertritt die These: Zusammen rein in den Lockdown, also auch zusammen wieder raus – unabhängig von Inzidenzen. „Das schmerzt die Branche. Ich hatte mir da auch mehr erhofft. Aber wenigstens haben wir jetzt mit dem 23. Mai einen verbindlichen Starttermin für die Gastronomen, der gesetzt ist und auf den sich die Unternehmer einstellen können“, so Landrat Kerth und schiebt hinterher: „Im Gegensatz zu unseren Nachbarn machen wir dann innen und außen die Restaurants auf. Für den Innenbereich mit Test und Termin, im Außenbereich ohne alles.“

Die Beherbungsbetriebe sind dann am 7. Juni die Letzten, die aus dem Lockdown starten können. „Auch wenn man die Argumente von Landesregierung und Gesundheitsexperten nachvollziehen kann, sind die Ergebnisse des Gipfels für die Unternehmen in Vorpommern-Rügen ernüchternd, da wäre für uns mehr drin gewesen, gerade weil wir gute Konzepte hatten“, sagt Stefan Kerth.

Von Ines Sommer