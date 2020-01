Grimmen

Eher selten sind solche phänomenalen Sonnenaufgänge über der St. Marienkirche in Grimmen in diesen grauen Januartagen des neuen Jahres. Aber hin und wieder gelingt solch ein Schnappschuss, bevor sich die Regenwolken wieder vor die Sonne schieben. Zu sehen ist das Wahrzeichen der Trebelstadt am frostigen Morgen aus Richtung Nordwesten mit den davor liegenden Feldern und Wiesen an der Trebel.

Von Amut Jaekel