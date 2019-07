Negast

Auf ihrer diesjährigen Sommertour machte Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) am Donnerstagnachmittag einen Zwischenstopp im Negaster Seniorenpflegezentrum. 80 vollstationäre Pflegeplätze, Pflege- und Betreuungsleistungen für alle Pflegegrade und weitere umfassende Betreuungsangebote stehen zur Verfügung. Dort kam die Ministerin mit den Bewohnern und dem Personal über aktuelle Probleme ins Gespräch. Die 93-jährige Bewohnerin Ingeborg Schneider redete mit der Schweriner Politikerin, dem neuen Leiter der Einrichtung, Jan Schnoor, und dem CDU-Landtagsabgeordneten Dietmar Eifler.

Die rüstige Seniorin lebt seit drei Jahren in der Einrichtung und klagte über die hohe finanzielle monatliche Belastung, weil bei Kosten von 1550 Euro bleibe ihr kaum noch Spielraum für ein angemessenes Leben. „Ich finde es entwürdigend, wenn ich es mir kaum leisten kann, im nahegelegenen Einkaufscenter mal außer der Reihe etwas Zusätzliches zu holen“, bemängelt die ehemalige Bürokauffrau.

Ministerin will sich um andere Heimfinanzierung kümmern

Sozialministerin Drese versprach der alten Dame, dass sie sich um eine generell andere Finanzierung der Heimplätze kümmern werde, um die Bewohner finanziell zu entlasten. „Die sogenannte Investitionszulage, durch die eine höhere Belastung der Bewohner zustande kommt, dient der Refinanzierung des Hauses und die Baukosten steigen ja bekanntlich immer weiter“, begründete CDU-Politiker Dietmar Eifler die sukzessive Steigerung der Investitionszulage.

Zuvor machte die Ministerin Station bei der Senior-Trainer Agentur in Stralsund. „Seit vielen Jahren werden Weiterbildungen für Senioren angeboten. Über 50 Senior-Trainern und Trainerinnen wurden seither ausgebildet. Das sind tolle Zahlen und zeigen, das Projekt wird erfolgreich von den Stralsundern angenommen“, lobte Drese das Engagement der Mitarbeiter. Senior-Trainer engagieren sich ehrenamtlich in verschiedenen Initiativen und Projekten wie etwa in der Seniorenakademie, bei der Lernhilfe für Schüler sowie bei der Begleitung älterer, pflegebedürftiger Menschen. Einen weiteren Termin nahm die Ministerin im Stralsunder Pflegehotel im Sozialzentrum „Am Grünhufer Bogen“ wahr.

Christian Rödel