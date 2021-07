Sozialverband Grimmen: Feste und Fahrten wieder geplant

Grimmen

Der Sozialverband Grimmen startet wieder in sein Verbandsleben. Darüber informiert Jürgen Steffen, im Ortsverein unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Bei einer ersten gemeinsamen Sitzung von Mitgliedern des Kreisvorstandes und des Ortsvorstandes des Sozialverbandes Grimmen wurden erste Aktivitäten zur Wiederaufnahme des Verbandslebens besprochen. „Dabei war man sich einig, dass dies mit aller Vorsicht und unter Einhaltung bestehender Vorschriften und Regelungen erfolgen soll“, sagt Steffen.

Kurzreisen, Herbst- und Weihnachtsfeier vorgesehen

Beschlossen wurde, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Lage, in diesem Jahr zunächst die Wiederaufnahme solcher traditionellen Veranstaltungen, wie Tagesfahrten, Kurzreisen, ein Herbstfest und eine Weihnachtsfeier zu planen. „Dabei werden die Teilnehmerzahlen aufgrund des großen Interesses und der hohen Erwartungen, die sich in den vergangenen Monaten aufgestaut haben, zunächst auch eingeschränkt sein können, weist Jürgen Steffen hin. Dazu würden auch vor allem auch die meist gut besuchten Männer- und Frauenfrühstücksveranstaltungen zu aktuellen Themen der Region zählen, die ab September/Oktober wieder aufgenommen werden sollen.

Zu einer ersten Kaffeefahrt hatten sich bereits Ende Juni 50 erwartungsfreudige Mitglieder des Ortsverbandes Grimmen des Sozialverbandes nach Landsdorf bei Tribsees getroffen. Ziel waren das dortige Gutshaus und der Kornspeicher. Dabei informierten die Organisatoren Cornelia Beyer, Ulrich Nehls und Jürgen Steffen über die weitere Arbeit im Verband.

Von Almut Jaekel