Groß Bisdorf

In loser Folge stellt OZ bemerkenswerte Denkmale in Orten vor, die eher abseits der üblichen touristischen Pfade liegen. Dazu gehören auch die Embleme und Deckengemälde in der Kirche von Groß Bisdorf, die Anselm Steiger ausgiebig in seinem großen Werk zu Gedächtnisorten der Reformation würdigt. Sie stammen von einem unbekannten Künstler des 18. Jahrhunderts. Steiger befasst sich besonders mit der Darstellung eines Buches, das ein Engel hält. Dort sind die Erschaffung von Sonne, Erde, Mond und Sternen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Erschaffung Evas aus Adams Rippe dargestellt. Darunter steht der in den Apokryphen der Lutherbibel zu findende Text: „Die Weißheit ist das Buch“. Die Weisheit erscheint als Architekt bei der Erschaffung der Welt.

Eine fast nackte Frau, umgeben von Dornenzweigen, Kreuzen und Ruten mit der Unterschrift „Durch Leide zur Freude“ bezieht sich auf die Missionstätigkeit von Paulus, der eine Steinigung überstand. Laut Luther verbirgt Gott Wohltaten unter Krisen, erläutert Steiger. Es sind eindrucksvolle Darstellungen, die eine genaue Betrachtung lohnen.

Das betrifft auch die detailreichen Deckengemälde mit Engeln, die auf Wolken mit diversen Instrumenten musizieren, oder den Kampf Jakobs mit einem Engel am Jabbok zeigen. Der unbekannte Maler hat auch eine detailreiche Szene aus dem Buch Tobias dargestellt, die Luther laut Steiger sehr schätzte. Ein Hund und ein Engel begleiten Tobias auf einer Reise am Fluß Tigris. Er wird von einem Fisch bedroht. Der Engel fordert von ihm, das Tier zu fangen und zu essen. Herz, Galle und Leber sollte er als Medikamente behalten. Tobias gehorchte und heilte zu Zuhause mit der Galle den Vater von seiner Blindheit.

Die Kirche von Groß Bisdorf. Quelle: Anja Krüger

Von eob