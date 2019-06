Grimmen

Erst schließen innerhalb weniger Monate zwei Supermärkte im Grimmener Stadtteil Südwest, nun schraubt auch noch die Sparkasse Vorpommern ihren Service in dem Gebiet runter. Das Geldinstitut hat den Kontoauszugsdrucker in der Selbstbedienungs (SB)-Filiale in der Erich-Weinert-Straße abbauen lassen. „Für alle Sparkassenkunden, aber vor allem für die älteren und gehbehinderten, ist es nun sehr umständlich, an Kontoauszüge zu kommen“, klagt Klaus Schulz. „Es ist eine Schweinerei“ , schimpft ein weiterer OZ-Leser am Telefon. Er sei zu 80 Prozent gehbehindert, der Weg zur Sparkassen-Filiale in der Bahnhofstraße für ihn kaum zu bewältigen.

Kati Ambrosat, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Sparkasse, hat Verständnis dafür, dass der Abbau des Kontoauszugsdruckers für Verärgerung sorgt. Jedoch gebe es Gründe dafür. Kati Ambrosat: „Unsere SB-Filialen werden von unseren Kunden in erster Linie zur Versorgung mit Bargeld genutzt. Der Kontoauszugsdrucker in Grimmen Südwest war in der Vergangenheit häufig kaputt. Insgesamt – nicht nur in Grimmen – stellen wir fest, dass unsere Kunden zunehmend weniger die Kontoauszugsdrucker nutzen, dafür lieber moderne Alternativen, wie das elektronische Postfach im Online-Banking. Da wir als Sparkasse auch betriebswirtschaftlich arbeiten müssen, ist es nicht möglich, unrentable Geräte vorzuhalten.“ Als Alternative sei an den Geldautomaten der Sparkasse die Möglichkeit geschaffen worden, den Kontostand abzufragen.

Einen neuen Kontoauszugsdrucker für Sparkassen-Kunden in Südwest wird es also nicht geben. Und auch in Sachen Lebensmittelversorgung brauchen die Stadtteilbewohner noch einen monatelangen Atem. Wenn auch ein Ende des Versorgungsengpasses abzusehen ist. Aber bis zum Ende des Jahres werden sich die Anwohner noch gedulden müssen. Dann soll zumindest der Aldi-Markt wieder geöffnet haben.

„Aber was ist denn nun mit der mobilen Lebensmittelversorgung, die kommen sollte“, fragt der OZ-Leser, der sich auch über den fehlenden Kontoauszugsdrucker beschwert. Die Stadtvertreter hatten Mitte Mai beschlossen, dass sich die Verwaltung darum kümmern müsse. Dies ist auch geschehen, wie Stadtrat Roland Wildgans informiert. Das ernüchternde Ergebnis: „Es gibt im Moment keine mobilen Händler in der Region, der Südwest anfahren könnte“, berichtet er.

Damit wurde das Thema in der Stadtverwaltung aber nicht abgetan. „Uns ist bewusst, dass aufgrund eingeschränkter Mobilität vieler älterer Stadtteilbewohner die fehlenden Supermärkte ein Problem darstellen“, sagt Wildgans.

Wenn mobile Händler nicht zu den Einwohnern kommen können, vielleicht lässt sich ja etwas mehr Mobilität für die Südwestler organisieren, hatte man überlegt. Wildgans erklärt: „Mehrmals täglich unter der Woche halten sowohl an der Wendeschleife in Südwest, als auch beim Bauamt des Landkreises in der Heine-Straße Linienbusse, die weiter zur Friedrichstraße fahren. Wir haben bei der Verkehrsgesellschaft angefragt, ob auf diesen Linien sogenannte Niederflurbusse, also Busse mit barrierefreiem Zugang, eingesetzt werden können.“ Grundsätzlich sei dies leider nicht möglich. Jedoch aber, wenn Einwohner einen Tag zuvor telefonisch den Bedarf bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) anmelden würden. „Das halte ich für eine gute Lösung“, sagt Wildgans.

Fahrplanauskunft unter: https://vvr.verbindungssuche.de/

Anmeldung Bedarf Niederflurbus: telefonisch zwischen 4.30 und 18 Uhr unter 038326 / 600 -244 oder -243

Anja Krüger