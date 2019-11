1250 Euro für den SV Kandelin

Grimmen

Mit einem Scheck über 1250 Euro überraschte der Grimmener Filialleiter der Sparkasse Vorpommern, Holger Kelm, bei einem Besuch die Mitglieder des Sportvereins Kandelin. Neue Trainingsgeräte und Bekleidung standen auf der Wunschliste des Vereins. „Der SV Kandelin ermöglicht Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Gerade Bewegung ist wichtig. Das kommt bei vielen Menschen zu kurz. Daher ist das Engagement des Vereins umso wichtiger und wertvoller“, sagte Holger Kelm bei der Übergabe des Schecks.

Zwölf Vereine aus der Region wurden beschenkt

„Insgesamt 24 400 Euro konnten aus dem PS-Zweckertrag in der Gebietsdirektion Nordvorpommern verteilt werden“, freute sich der Filialleiter. „Ich danke insbesondere unseren PS-Lotterie-Sparern, die diese Unterstützung erst möglich gemacht haben. Je mehr Lose wir in unserer Region verkaufen, desto mehr Geld fließt an uns zurück.“ Zwölf Vereine aus Nordvorpommern konnten sich in den letzten Tagen über Geld aus dem PS-Zweckertrag des ersten Halbjahres 2019 freuen. Im Bereich Grimmen besuchte Holger Kelm neben dem SV Kandelin e.V. den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen e. V. Für 2.500 Euro kann nun eine Wettkampfbahn und Bekleidung für die Jugendfeuerwehr angeschafft werden.

Von Berit Louis