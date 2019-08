Grimmen

308,24 Euro übergab der Fraktionsvorsitzende der CDU-Ortsgruppe in Grimmen, Lutz Herzberg, am Montag an den Vorsitzenden des Tierfördervereins, Klaus Wohlfahrt. Das Geld kam bei einem Kuchenbasar im Rahmen des CDU-Wahlkampfes zusammen. „Wir waren selbst überrascht über die Summe“, gab Herzberg zu. Dass die Einnahmen an den Tierförderverein gehen sollten, habe von vornherein festgestanden.

Das Geld wolle man nutzen, um einige der Gehege des Tierparks zu erneuern, wie Wohlfahrt sagt. Teilweise seien diese völlig veraltet. Erste Kostenschätzungen hätten einen Betrag von 166 000 Euro ergeben. Etwa 15 000 Euro habe man schon zusammen. Konkrete Projekte sollen im kommenden Jahr angegangen werden. „Wir wollen klotzen statt kleckern“, so Wohlfahrt.

Das Hauptaugenmerk liegt auf den Fasanengehegen. „Sie sollen größer werden und teilweise zusammengelegt werden“, erklärt er. „Das Zusammenleben der Tiere sorgt für natürlichere Lebensverhältnisse.“

Noch im Herbst wolle man das Anliegen über eine Förderung der Bauprojekte an die Stadt herantragen. Finanzielle Unterstützung wäre möglich, sollten die Erneuerungsarbeiten als Bestandteil in das Tourismusentwicklungskonzept Grimmens aufgenommen werden.

Von Flemming Goldbecher