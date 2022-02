Nehringen

Die schrecklichen Bilder aus Ahrweiler – der Hochwasser-Katastrophe aus dem vergangenen Jahr – haben viele Menschen sicher noch in Erinnerung. „Was man da unten gesehen hat, kann man mit den veröffentlichten Bildern nicht vergleichen. Ich habe damals – nach unserem Hilfeeinsatz – ein paar Tage zu tun gehabt, das zu verarbeiten“, sagt Olaf Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Gransebieth und einer der Helfer, die sich damals auf den Weg nach Ahrweiler machten.

Sofort war klar, dass man die Hilfsmaßnahmen als Gemeinde und vor allem als Amt Recknitz-Trebeltal weiter begleiten will. So entstand bereits im vergangenen Sommer die Idee, den Kindern der Region ein schönes Erlebnis zu ermöglichen. Anders gesagt: Die Flutopfer sollen in diesem Sommer zu erlebnisreichen Sommerferien an die Trebel bei Nehringen eingeladen werden. Diesbezüglich läuft eine große Spendenaktion des Amtes.

Olaf Schmidt: „Die Erlebnisse vor Ort waren sehr prägend“

Das Jugendgästehaus "Graureiher" in Nehringen bietet für Kinder viele Erlebnisse. Hier Jugendgästehausleiter Basti Retzlaff beim Spaß auf der Trebel. Quelle: Raik Mielke

„Während des Hilfeeinsatzes traf ich auf die Schulleiterin der Erich-Kästner-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler“, beschreibt Olaf Schmidt. Diese zeigte ihm die komplett vernichtete Schule. „Als wir damals in die Schule kamen, waren Lehrer und auch Schüler mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Sie versuchen zu retten, was zu retten war. Sie haben einfach einen Schultisch umgekippt, um damit den Schlamm rauszuschieben“, beschreibt Schmidt das Erlebte.

Im Amt Recknitz-Trebeltal stießen diese Schilderungen daraufhin auf tiefe Anteilnahme. „Wir haben recht spontan beschlossen, den Schulklassen einen Aufenthalt hier im Jugendgästehaus in Nehringen zu ermöglichen“, erklärt Anke Haß, leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Recknitz-Trebeltal.

Die Idee: Zahlreiche Schüler sollen in diesem Jahr ihre Ferien im Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen verbringen. „Vielleicht kann man den Kindern, die zum Teil alles verloren haben, die Chance geben, das Erlebte so ein wenig zu verdauen und eine unvergessliche Zeit und abenteuerliche Ferien zu verbringen“, sagt Haß.

Wie Olaf Schmidt erklärt, sollen mindestens zwei bis drei Durchgänge stattfinden. „Vielleicht kann man dieses Angebot aber auch auf die gesamten Sommerferien ausweiten“, sagt er. Darum bittet das Amt Recknitz-Trebeltal weiterhin um Spenden. Um den Aufenthalt und die Reisekosten zu finanzieren, wurde hierfür ein Spendenkonto eingerichtet. Empfänger: Amt Recknitz-Trebeltal, IBAN: DE79 1505 0500 0534 0011 14, Verwendungszweck: Urlaub für Kinder aus Hochwassergebieten.

Von Raik Mielke