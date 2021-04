Grimmen

Fahrer des Grimmener Unternehmens „SpeziTrans“ bekamen am Sonnabend eine ganz besondere Auszeichnung. Sieben langjährige Mitarbeiter des Spezialunternehmens wurden mit dem IRU-Ehrendiplom für verdiente Fahrer im internationalen Straßengüterverkehr gewürdigt.

Die ausgezeichneten Mitarbeiter Peter Henning, Andreas Jednoralski, Frank Martins, Horst-Joachim Hartwich, Jürgen Johanns, Leonhard Seidel und Reinhard Niebauer stammen alle aus der Region und sind zwischen 22 und 30 Jahren im Unternehmen der Stadt beschäftigt. Die Auszeichnung wurde durch den Vorstandsvorsitzenden des Landesverband des Verkehrsgewerbes Mecklenburg-Vorpommern –Thomas Heinbokel – durchgeführt. „So etwas, wie hier in Grimmen ist schon ziemlich einzigartig“, staunte Heinbokel und sagt: „Fahrer, die so treu seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig sind – da fällt mir kein vergleichbares Beispiel ein.“

„Wir sind so stolz“

Besonders stolz zeigte sich auch Daniel Gutmann, Geschäftsführer der Grimmener Firma Spezitrans & Service GmbH: „Wir sind so stolz, euch in unserem Unternehmen zu haben. Eure Treue und Zuverlässigkeit sind beispielhaft. Darum haben wir euch auch gerne für diese ganz besondere Auszeichnung vorgeschlagen.“

Und alleine die Voraussetzungen, die man für das Diplom nachweisen muss, zeigen sehr deutlich, was die Kraftfahrer in den vergangenen Jahrzehnten geleistet haben. Denn nur, wer mindestens eine Million Kilometer und seit 20 Jahren hinter dem Steuer saß und in dieser Zeit keinen schweren Unfall mit Personenschaden verursachte, kann die Auszeichnung erhalten.

„Einige unserer Fahrer haben während ihrer Laufbahn bereits die drei Millionen gefahrenen Kilometer geknackt. Diese Generation, die zum Teil seit 30 Jahren treu in einem Unternehmen tätig ist, wird es in Zukunft so sicher nicht mehr geben. Darum gebührt den Fahrern der größte Respekt und sie haben sich dieses Ehrendiplom definitiv verdient“, bedankte sich Daniel Gutmann bei seinen Mitarbeitern.

Von Raik Mielke