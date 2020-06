Splietsdorf: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet am Zaun 

Splietsdorf

Am Montagabend gegen 17.50 Uhr kam es in der Ortschaft Splietsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW „Ford Ka“ befuhr die Gemeindestraße in Splietsdorf. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dann in den Zaun eines Privatgrundstückes.

Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Von Raik Mielke