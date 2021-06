Schwerin/Rostock

Impfen, impfen, impfen – so lautet die Devise der Landesregierung im Kampf gegen das Coronavirus. Doch wie eine OZ-Umfrage in den Landkreisen ergeben hat, fallen derzeit bis zu 20 Prozent der vereinbarten Corona-Schutzimpfungen aus, weil die Bürger nicht erscheinen. Um den Impfstoff nicht verfallen zu lassen, haben sich die kreisfreien Städte und Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern verschiedene Strategien einfallen lassen, um das Nachrücken für Impfstoffreste zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat sich beispielsweise für eine neue, digitale Lösung entschieden – die sogenannte Impfbrücke. Was wie eine innovative Idee klingt, ist allerdings keine wirkliche Option für die anderen Kreise MVs.

So funktioniert die „Impfbrücke“ in Schwerin

Wie funktioniert die „Impfbrücke“ in Schwerin überhaupt: Sonntags registrieren sich über 16-jährige Impfwillige mit Erstwohnsitz in Schwerin auf der Internetseite der Landeshauptstadt. Dabei kann auch der bevorzugte Impfstoff angegeben werden. Diese Registrierung ist dann für eine Woche gültig. Man kann sich jede Woche aufs Neue für das Nachrücken anmelden.

Bleiben in der Woche Dosen übrig, bekommen die Registrierten am späten Nachmittag eine SMS. Diese muss dann nur noch mit „Ja“ bestätigt werden und man erhält die finale Terminbestätigung. In der Regel wird der Termin innerhalb derselben Stunde angesetzt. Um einen Nachrücktermin wahrnehmen zu können, sollte man also in spätestens 60 Minuten am Impfzentrum Schwerin sein können. Wer nachrückt, entscheidet das Zufallsprinzip. In der ersten Woche hätten sich bislang rund 80 Personen für die „Impfbrücke“ registriert, teilt Landeshauptstadt mit.

Rostock bittet Ärzte und Hilfsverbände um Hilfe

In Rostock steht eine solche „Impfbrücke“ aktuell nicht zur Diskussion, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings hat sich die Hansestadt trotzdem einen Weg überlegt, Impfstoffe nicht ungenutzt zu lassen: „Um möglicherweise im Laufe eines Tages entstehende Impfreste zu nutzen, wurden Institutionen – insbesondere niedergelassene Ärzte, Hilfsverbände – aufgefordert, entsprechende Kontaktlisten anzulegen, auf die kurzfristig zurückgegriffen werden kann“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Landkreis Rostock schickt Impfdosen auf Reisen

Der Sprecher des Landkreises Rostock, Michael Fengler, findet zwar, dass die „Impfbrücke“ ein interessantes Hilfsmittel sei, für einen Flächenlandkreis eigne sie sich allerdings weniger. Denn: „Zwischen Benachrichtigung und Eintreffen der Wartenden würde zu viel Zeit vergehen – denken Sie an Wege wie beispielsweise von Rerik oder Neubukow oder Graal-Müritz bis ins Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage“.

Deshalb gibt der Kreis Rostock die Impfdosen an ein hybrides Impfteam weiter. „Das Team kann damit mehr Menschen direkt in Städten und Gemeinden im Landkreis Rostock impfen“, sagt Fengler. Das Interesse, eine Impfung am Heimat- oder Arbeitsort wahrzunehmen, sei hoch, weshalb die Impfstoffmenge für das Team und seine Termine bereits erhöht wurden. Allein nächste Woche (28. Juni bis 2. Juli) soll es Termine in Tessin, Kühlungsborn, Gnoien, Kröpelin und Schwaan geben. Das Team wird voraussichtlich bis Mitte Juli im Kreis Rostock unterwegs sein.

Vorpommern-Rügen hat mehr Termine als Impfwillige

Die Frage einer „Impfbrücke“ stellt sich aktuell im Landkreis Vorpommern-Rügen gar nicht, da die Terminvereinbarung über die Hotline nachgelassen habe. „Wir haben reichlich Impfstoff und Kapazitäten zur Verfügung, nur mangelt es an Impflingen“, sagt Sprecherin Dörte Lange. Als Gründe nennt sie die Urlaubszeit oder dass auf andere Möglichkeiten bei Haus- oder Betriebsärzten zurückgegriffen werde.

Zwar gebe es eine Nachrückerliste, auf die man sich durch Kontaktaufnahme mit dem leitenden Impfarzt setzen lassen kann, aber die Anzahl der nicht abgesagten Termine sei marginal, so Dörte Lange weiter. Sie verweist auf die Online-Terminvergabe des Landes, damit möglichst viele Menschen schnell geimpft werden können. Auch rät sie, das Absagemanagement unter 03 85 / 20 27 99 18 oder per Mail an absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de zu nutzen, um andere schneller nachrücken zu lassen, wenn man bereits eine andere Möglichkeit zum Impfen gefunden hat.

Nachrückerliste in Nordwestmecklenburg

Ähnlich sieht es auch in Nordwestmecklenburg aus. Kreissprecher Christoph Wohlleben fügt hinzu, dass es Unsicherheiten bei den Bürgern gibt: „Jeder kann sich auf der Impfseite des Landes registrieren lassen. Viele Bürger sind verwirrt, dass sie trotzdem eine Priorität angeben müssen und übersehen dabei, dass Gruppe 4 ,Keine Priorität‘ bedeutet“.

Probleme mit „Impfschwänzern“ gebe es hingegen nicht wirklich, sagt er weiter. „Wir haben allerdings auch eine Nachrückerliste aufgesetzt, für die man sich per Mail an impfen@nordwestmecklenburg.de registrieren kann“.

Vorpommern-Greifswald vergibt mehr Erstimpfungen

Auch in Vorpommern-Greifswald ist der Einsatz der sogenannten Impfbrücke in den Impfzentren nicht vorgesehen, sagt Kreissprecherin Anke Radlof. „In beiden Impfzentren werden nur die tatsächlich benötigten Impfdosen aufgezogen.“ Sollten dennoch Restdosen übrig bleiben, werden diese per Nachrückerliste verimpft. „Frei gewordene Impfstoff-Kapazitäten, die aus dem Nichterscheinen von Impflingen resultieren, werden zur Buchung zusätzlicher Erstimpfungen freigegeben“, ergänzt sie.

Seenplatte greift auf Daten des Landes zurück

Weil der Impfstoff in der Regel eine vorgeschriebene Verwendungsdauer bei Kühlschranklagerung habe, bereiten die Impfzentren im Kreis Mecklenburgische Seenplatte die Spritzen vorausschauend und kurzfristig vor. „Somit kann es lediglich zum Ende eines Tages dazu kommen, dass wenige Impfdosen übrig bleiben“, sagt Sprecherin Tilla Steinbach. „In diesem Fall versucht das Impfzentrum mit den Kontaktdaten aus dem Buchungsportal des Landes telefonisch nachzufragen, um die restlichen Impfdosen zu verimpfen“.

Ludwigslust-Parchim bewahrt Impfstoffreste auf

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim „hortet“ hingegen die übrig gebliebenen Dosen: „Wenn wir genügend zusammen haben, schalten wir im Portal des Landes neue Termine frei oder die Dosen gehen an die mobilen Impfteams“, sagt Sprecher Andreas Bonin. Ansonsten führen auch die Impfzentren Nachrückerlisten. „Doch wir bemerken, dass diese aktuell nicht wirklich länger werden. Wir sind auf einem guten Impfstand.“

Von Ann-Christin Schneider