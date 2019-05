Stralsund

Der 1. Stralsunder Sportlerball steht an. Am 17. Mai (18 Uhr) treffen sich Aktive, Ehrenämtler, Unterstützer und Vertreter aus Wirtschaft und Politik, um Vereine aus Vorpommern-Rügen für besonderes Engagement zu würdigen. Der Festakt wird im Stralsunder Brauquartier stattfinden. Die Premiere scheint begehrt, es gibt nur noch wenige Karten für die Gala zu kaufen.

Wer kein Ticket mehr für den Sportlerabend bekommt, kann mit der OSTSEE-ZEITUNG hin. Die OZ verlost 10x2 Karten für den Stralsunder Sportlerball. Schicken Sie dazu einfach ein Foto von sich im Sport-Outfit per E-Mail an lokalsport.stralsund@ostsee-zeitung.de. Einsendeschluss ist Freitag, 10. Mai, 12 Uhr. Die Gewinner werden gelost und benachrichtigt. Die besten Siegerfotos werden zudem in der Zeitung und auf ostsee-zeitung.de präsentiert.

Horst Schreiber