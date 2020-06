Sporthallen in Sundhagen wieder offen

Miltzow

Die Sporthallen in der Gemeinde Sundhagen sind seit dieser Woche wieder geöffnet und können auch von Vereinen genutzt werden. „Grundlage sind die derzeitigen Richtlinien des Landessportbundes“, informiert Bürgermeister Helmut Krüger und macht damit auf die besonderen Corona-Bestimmungen aufmerksam.

Hygienepläne müssen vorliegen

Das bedeutet, dass Vereine, die die Hallen nutzen möchten, der Gemeinde Sundhagen als Objekteigentümer ihre Hygienepläne vorlegen müssen. Krüger: „Und die Vereine sind auch in der Verantwortung, dass diese Pläne eingehalten und umgesetzt werden.“

Die Gemeinde sei nicht in der Lage die Einhaltung der Corona-Hygienebestimmungen in jeden einzelnen Fall vor Ort zu überprüfen“, begründet Krüger diese Vorgehensweise. Er bittet deshalb alle interessierten Vereine, mit der Gemeinde beziehungsweise der Amtsverwaltung in Miltzow in Kontakt zu treten, damit die Nutzung dieser Sportstätten wieder beginnen kann. Die Gemeindevertreter sollen in ihren Wohnorten die Vereine darüber informieren. Sporthallen in Sundhagen gibt es in Brandshagen, Reinkenhagen, Horst und Reinberg in unterschiedlicher Größe und Ausstattung.

Desinfektionsmittel stellen die Vereine

Die Desinfektionsmittel, die bei der jeweiligen Nutzung eingesetzt werden müssen, stellen die Vereine, nicht Gemeinde, erläuterte Helmut Krüger auf Nachfrage in der jüngsten Gemeindevertretersitzung, die aufgrund der notwendigen Abstandsregeln in der Reinkenhäger Turnhalle stattfand. Vereine, die mit dieser Regelung Probleme bekommen, sollen sie sich an die Gemeinde wenden. Krüger: „Darüber können wir reden, dann verständigen wir uns im Einzelnen.“ Für Fälle, in denen Vereinen die finanziellen Mittel für die Umsetzung des Hygienekonzeptes fehlen, müssten aber zuerst staatliche Hilfen ausgenutzt werden, sagt er.

Von Almut Jaekel