Sportler des KSV Grimmen erholten sich im Zeltlager

Die Corona Pandemie hat auch die Sportler des KSV Grimmen ausgebremst. Neben etlichen Wettkämpfen mussten sie das jährliche Trainingslager in Gützkow sowie das geplante Zeltlager in Siemersdorf absagen. Doch nun, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen, durften sie endlich das so geliebte Zeltlager nachholen. Ein riesiges Dankeschön der Sportler geht dafür an Familie Kotecki aus der Stöberscheune in der Gemeinde Siemersdorf, welche seit Jahren die Jungen und Mädchen aus Grimmen durch eine hervorragende Bewirtung unterstützt.

Per Fahrrad in die Stöberscheune

Per Rad hatten sich die Sportler mit den Trainern von Grimmen aus auf den Weg zur 15 Kilometer entfernten Stöberscheune gemacht. Dort angekommen, wurden die Zelte aufgebaut, der Grill ausgepackt und angefeuert, und der Abend mit Spielen gestaltet. Auch ein gemütliches Lagerfeuer durfte nicht fehlen.

Am Samstagvormittag fand dann wie immer unter Anleitung des Trainingskoordinators Hannes Päplow die traditionelle Sportolympiade statt. Alle Athleten mussten sich dazu in drei Disziplinen in verschiedenen Altersklassen messen. Dabei gab es durchweg starke Leistungen. Im Anschluss wurden nicht nur die Sieger geehrt, sondern auch alle anderen bekamen eine Medaille. Zudem hatte der Vorstand noch eine Überraschung parat, denn alle Teilnehmer des Camps erhielten aus den Händen des Vorsitzenden Ralf Päplow und der Finanzverantwortlichen Nicole Löhrke ein großes Badehandtuch mit dem Schriftzug „ KSV Grimmen“.

Badespaß in Kirch Baggendorf

Schließlich bestiegen alle wieder ihre Räder und es ging nach Kirch Baggendorf ins Schwimmbad. Hier tobten sich alle Teilnehmer fünf Stunden lang aus, bevor es zurück Richtung Siemersdorf ging. Hier wurde erneut der Grill angeschmissen. Verdient machten sich hier vor allem das Grillmeisterduo Pavlo Maksimov und Gottfried Wessel. Nach dem festlichen Essen hatten alle Sportler Spaß bei Spiel und Musik.

Von Ralf Päplow