Sportsbar Grimmen: EM-Fieber trotz Auftaktniederlage ausgebrochen

Das EM-Fieber ist in Grimmen ausgebrochen. Trotz Niederlage der deutschen Mannschaft feiern zahlreiche sportbegeisterte Menschen ein wahres Fußballfest. Die OSTSEE-ZEITUNG war dabei und fragte nach: Seid ihr schon in EM-Stimmung?

Peter Schmidt ist seit 16 Jahren täglich im Grimmener Sportforum. Viele Gäste könnten sich einen Besuch in der Sportsbar „Teamgeist“ ohne ihn gar nicht vorstellen. Am Dienstag war er sichtbar in EM-Stimmung. Quelle: Raik Mielke