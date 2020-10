Grimmen

Viele Jahre gab es kaum Leben im Vereinsheim des Grimmener SV im Sportforum. Das soll sich jetzt ändern. Patricia Hennings eröffnet in Zusammenarbeit mit dem Verein die Sportsbar „Teamgeist“. Damit möchte sie in der Trebelstadt einen neuen Anlaufpunkt für Jung und Alt schaffen. „Die Idee kam eher zufällig. Wir haben den Vizepräsidenten Björn Schulz kennengelernt und haben erfahren, dass der Verein gerne einen neuen Pächter für das Sportlerheim hätte. Ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet und dann angefangen mich mit der Idee zu befassen“, erzählt Patricia Hennings. Ihr Mann Ramon Hennings unterstützt sie bei der Umsetzung und weiß, was sich ändern muss: „Ich habe selber lange Fußball gespielt und saß abends gerne noch mit der Mannschaft zusammen. Aber hier gab es keinen Wohlfühlfaktor. Wir wollen eine bessere Atmosphäre schaffen und das ganze wiederbeleben.“

Ab Ende Oktober sollen dann die Spiele der Fußball Bundesliga und andere Sportevents live gezeigt werden, die richtige Stimmung soll mit zahlreichen Fußballtrikots an den Wänden geschaffen werden. „Da sollen Hansa-Trikots von Marcel Ziehmer oder Fin Bartels hängen. Aber auch andere Spieler wir Torsten Mattuschka und Philipp Max werden verewigt. Natürlich darf auf keinen Fall das Trikot von meinem Bruder Rouwen Hennings fehlen, der uns dafür extra eines von seinen Sondertrikots gibt“, beschreibt Ramon Hennings die Pläne die passende Stimmung herzustellen.

Patricia Hennings und auch der Verein wünschen sich aber, dass viel mehr als nur eine Sportsbar entsteht. Es soll ein Treffpunkt für Erwachsene und Kinder aus Grimmen werden. Dafür soll es nach Jahren des provisorischen Betriebs wieder feste Öffnungszeiten auch unabhängig von den Spielen der Fußballer geben. „Wenn es angenommen wird, würde ich mich freuen, wenn Kinder nach der Schule hierher kommen können, ihre Hausaufgaben machen und etwas Essen und danach dann ab auf den Trainingsplatz“, beschreibt Patricia Hennings, deren Söhne bei den E- und C-Junioren des GSV spielen, eine ganz andere Nutzung.

So könnte schon am frühen Nachmittags Leben in den Laden kommen, Schluss ist dann erst, wenn das letzte Live-Spiel des Abends auf den Fernsehern abgepfiffen wurde. „Neben Fußball wollen wir Handball und auch Randsportarten zeigen. Da soll es keine Einschränkungen geben“, beschreibt Patricia Hennings das Programm in der Sportsbar. Neben dem klassischen Bar-Ausschank mit Bier und allen anderen Getränken, soll es dann auch kalte und warme Gerichte geben. Von Currywurst-Pommes, über frische Sandwiches bis hin zu Brezel und Eis. „Da ist es uns wichtig, dass wir auf regionale Anbieter setzen. Dazu soll die Qualität stimmen, wir wollen nicht einfach nur irgendetwas aus der Tiefkühltruhe anbieten“, beschreibt Ramon Hennings, der mit seiner Frau und den Kindern in Loitz lebt, das Gastronomie-Konzept.

Schon jetzt sind die ersten Anfragen für Veranstaltungen an die Betreiber herangetragen worden. Familienfeiern sollen nach der Öffnung genauso einen Platz finden, wie Mottopartys und andere Veranstaltungen. Auch die Dartspieler von den Trebelwerfern und der Skatverein haben schon angefragt, ob sie in der Sportsbar spielen können. „Natürlich ist uns aber auch die Laufkundschaft wichtig. Bei uns sind einfach alle Gäste herzlich willkommen“, sagt die 32-jährige Patricia Hennings und erklärt weiter: „Wir wollen gemeinsam mit dem Verein wachsen, damit sich das hier fest im Ort etabliert.“

Von Niklas Kunkel