Stadtchor Grimmen: Sommerpause wird dieses Jahr durchgesungen

Grimmen

Der Grimmener Stadtchor hat wieder mit den Proben begonnen. Die Sängerinnen und Sänger verzichten in diesem Jahr auf die bislang üblichen Sommerferien, um sich auf das geplante Bürgersingen auf dem Grimmener Marktplatz vorzubereiten. „Wir sind alle froh, dass wir uns nach der langen Zwangspause endlich wieder treffen können“, sagt Chorleiterin Anke Krey. Das gilt nicht nur für die bereits bekannten Mitglieder. Die Vorfreude auf das gemeinsame Singen ist groß. „Nach der langen Isolation möchten wir die Leute aus den Häusern locken und dazu animieren, mit uns gemeinsam zu singen“, erklärt die Chorleiterin.

An den Markttagen, beginnend am 6. August und dann wiederholend am 20. August, 3. September und 17. September, soll das Bürgersingen jeweils für eine Stunde stattfinden. Dieses Projekt kennt Anke Krey bereits aus Leipzig, wo das gemeinsame, spontane Singen in den warmen Monaten gut angenommen wurde und sich zahlreich Leute daran beteiligt haben. „An dieser Freude und diesen Glücksgefühlen wollen wir auch unsere Nachbarn und Mitbürger in Grimmen teilhaben lassen“, betont Krey. Außerdem sei es eine gute und harmonische Gelegenheit, um mehr Leben in die Innenstadt zu bekommen und den Wochenmarkt zu stärken.

Auf dem Programm stehen eine Reihe von bekannten und etwas in Vergessenheit geratenen Volksliedern, die in einem Gesangsheft zusammengefasst und vor Ort erhältlich sind. „Dann kann jeder textsicher mitsingen. Oft kennt man ja nicht mehr jede einzelne Strophe und das ist ja auch nicht schlimm“, weiß die Chorleiterin. „Wir haben tolle Melodien gefunden mit witzigen und handwerklichen und wandernden Inhalten. Das Vorpommernlied ist Pflicht“, so Krey weiter.

Während des Lockdowns wurde einzeln daheim geprobt

Die Zeit, in denen Zusammenkünfte und Proben pandemiebedingt verhindert wurden, soll der Chor gut überstanden haben. „Fast alle Mitglieder haben sich bereits zurückgemeldet. Wer Lust hat mitzusingen, der ist herzlich zu den Proben eingeladen“, so Krey weiter. Insbesondere sangesfreudige Herren seien gern gesehen.

Der Stadtchor Grimmen e.V. besteht seit 1983 und derzeit aus 40 Mitgliedern, die nicht nur aus der Trebelstadt, sondern aus der ganzen Region kommen. Die zurückliegenden Monate wurden dazu genutzt, zu Hause in die Noten zu schauen. Den Erwerb des dazu notwendigen Lernmaterials ermöglichte die Ehrenamtsstiftung MV. Dazu gehört auch die Auflage der Gesangshefte für das Singen auf dem Marktplatz. Außerdem wurde der Chorprobenraum im Grimmener Vereinszentrum renoviert und die Chorausstattung auf einen modernen Stand gebracht. „Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an den hilfsbereiten Hausmeister. Ohne ihn hätten wir nichts fertig bekommen“, so die Chorleiterin.

Jetzt seien die Räume wieder schön und laden zu neuen Aktivitäten ein. Die ersten Lieder sind bereits gesungen. Geprobt wird mit Hygienekonzept, das vom Chorvorstand jede Woche an die aktuell geltenden Regeln angepasst wird. Die erste Probe hat im Freien stattgefunden, doch mittlerweile übt der Chor wieder in seinem Probenraum. Damit die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden können, sind die Mitsingenden allerdings in zwei Gruppen aufgeteilt.„Mittwochs um 17 Uhr beginnen die ersten Soprane und die Männerstimmen und 18.30 Uhr kommen dann die Mittelstimmen an die Reihe“, betont Krey.

Auch Berufstätige, die nicht früher können, üben mit in dieser Gruppe. Wir achten sehr darauf, dass alle Regeln eingehalten werden. Gesundheit geht vor“, erklärt die Chorleiterin. So werden weiterhin während der Probe die Fenster offengehalten und permanent durchgelüftet. Wer erkältet ist, der muss zu Hause bleiben. Zum organisatorischen Vorteil kommt hinzu, dass die meisten der Sängerinnen und Sänger mittlerweile geimpft sind. “Wir hoffen natürlich, dass wir den Rest des Jahres ohne Risiko zusammenkommen können, aber bis wieder Normalität einkehrt, bis wir wieder in den Seniorenheimen singen oder Konzerte planen können, das wird wohl noch einige Zeit dauern“, weiß Anke Krey.

Von Christin Assmann