Der Stadtchor Grimmen kann den Frühling kaum erwarten und beginnt mit seinen Proben. „Nun will der Lenz uns grüßen“, so klingt es im Probenraum des Stadtchores Grimmen, denn am kommenden Mittwoch, 5. Februar, beginnen die Proben für das Frühjahrsprogramm. Damit wollen die Sangesfreunde aus der Trebelstadt auch in diesem Jahr Freude in Senioren-Einrichtungen bringen. „Soziales Engagement ist uns wichtig“, sagt Chorleiterin Anke Krey. „Diese Auftritte sind für den Stadtchor eine langjährige Tradition, die wir mit sehr viel Liebe pflegen.“

Im Juni beteiligt sich der Stadtchor Grimmen außerdem am Chortreffen zum 30-jährigen Bestehen des Chorverbandes MV in der Landeshauptstadt Schwerin. Bei diesem musikalischen Großereignis, an dem Chöre aus dem ganzen Land teilnehmen werden, wird das Ensemble Publikum und Jury ein attraktives Kurzprogramm bieten. Um Grimmen würdig zu vertreten, wollen sich die Chormitglieder im Mai bei einem Probenwochenende vorbereiten.

40 Sängerinnen und Sänger: Vom Azubi bis zum Senior

Die Sängerinnen und Sänger freuen sich immer über neue Stimmen. „Insbesondere Herren sind herzlich eingeladen, denn mit einem kraftvollen Fundament klingt jedes Lied gleich noch viel schöner“, unterstreicht Chorleiterin Anke Krey. „Singen ist durchaus auch Männersache, und wir alle haben viel Spaß auf den Proben. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich – und bei uns muss auch niemand vorsingen.“

Verstärkung ist in allen Stimmlagen von Sopran bis zum Bass willkommen. Die Freude am Singen stehe im Stadtchor Grimmen stets im Mittelpunkt; und das Altersspektrum der derzeit 40 Mitwirkenden reicht vom Azubi bis zum Senior. „Chor ist weder altmodisch noch kompliziert – davon können sich Interessenten gern jederzeit auf einer Probe überzeugen. Wer gern singt und Lust darauf hat, in Gemeinschaft viel zu erleben, der ist im Stadtchor Grimmen genau richtig“, lockt die Chor-Chefin.

Die Sängerinnen und Sänger treffen sich immer mittwochs um 18.30 Uhr im Chorprobenraum. Er befindet sich in der ehemaligen Erich-Weinert-Schule, hinter dem Kulturhaus Treffpunkt Europas. Wer Lust hat, im Chor mitzusingen, kann gern direkt zur Probe kommen. Wer Fragen hat, der kann sich auf der Chor-Webseite informieren, (www.stadtchor-grimmen.de), oder Monika Gaebelein anrufen (Tel. 038326 / 2757).

