Stadtwald Grimmen zertifiziert: So schön sind die neuen Wege

Grimmen

Der Stadtwald vor den Toren Grimmens ist beliebt – bekannt ist jedoch meist nur der Hauptweg, der sich lange schnurgerade durch den Wald entlang der Gräben zieht. Spaziergänger mit und ohne Hund genießen dort die frische Luft. Jetzt ist es bestätigt: Der Wald ist besonders gut bewirtschaftet und hat deshalb ein besonderes Zertifikat erhalten.

Es nennt sich PEFC und beruht auf sehr strengen Richtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann heißt das: Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

Ganz neue Wege im Wald

„Für solche zertifizierten Waldflächen gibt es eine Prämie, erläutert Grimmens Stadträtin Heike Hübner, als sie gemeinsam mit Revierförster Hendric Wojtek das Zertifikat am Eingang zum kleinen Waldgebiet anbringt. Und diese Prämie werde wieder in die Infrastruktur im Wald eingesetzt. Beispielsweise in den Ausbau der Wege. Und da hat sich viel getan. Den meisten ist nur der Hauptweg bekannt.

Zahlreiche Info-Tafeln bieten entlang der Wege Wissenswertes übe Pflanzen und Tiere im Stadtwald. Quelle: Almut Jaekel

Aber Spaziergänger können bis auf den Golfplatz gelangen – immer entlang an Schautafeln, die Wissenswertes über Tiere, Bäume und andere Pflanzen des Waldes – vermitteln. Entlang und über Gräben, die derzeit gut mit Wasser gefüllt sind und vorbei an gemütlichen Sitz- und Picknickmöglichkeiten. Am Buchenberg geht es links ab in Richtung „Golfpark Strelasund“. Ab Waldrand führt ein Weg auch über die Golfanlage bis zum Restaurant, wo Wanderer hoffentlich bald wieder eine Stärkung erfahren können.

Am Ende des Waldweges geht's auf den Golfplatz. Man kann aber mehr als nur schauen: Ein Weg führt über den Platz bis zum Restaurant und Golfhotel. Quelle: Almut Jaekel

Ganz neue und gut befestigte Wege erschließen sich dem Besucher, der gleich am ersten Abzweig des Hauptweges rechts abbiegt: Dort gelangt man in Richtung Gewerbegebiet „Am Stadtwald“ und entweder ins Gewerbegebiet (in der Nähe des Metallpresswerkes) oder wieder in den Stadtwald und auf den Hauptweg. Wer sich allerdings immer rechts hält, kommt am Rande des Waldes auf den Geh- und Radweg am Kaschower Damm und nach dieser kurzen Runde wieder zum Ausgangspunkt am Hauptweg zurück. Probieren Sie es aus, es lohnt sich, neue Wege im zertifizierten Wald zu erkunden.

Ganz neue Wege und viele Informationen über Tiere und Pflanzen gibt es für Spaziergänger auch abseits des Hauptweges im jetzt zertifizierten Stadtwald. Quelle: Arno Zill

In erster Linie Erholungswald

Rund 110 Hektar groß ist der Grimmener Stadtwald insgesamt“, informiert Revierförster Hendric Wojtek. 35 Hektar Rotbuchen, ebenso viele Roterlen, zehn Hektar Ahorn, Ulme und Kirsche, 15 Hektar Weide, Pappel, Birke und Fichte gehören dazu. „2008 war fast die Hälfte des Waldes noch Esche“, erzählt der Förster. Durch das Eschentriebsterben gibt es diese Baumart so gut wie gar nicht mehr in diesem Wald vor den Toren der Stadt. Auf den ehemaligen Eschenflächen wachsen jetzt Roterlen und Eichen.

Infotafeln und Sitzmöglichkeiten gehören zum Stadtwald. Quelle: Almut Jaekel

„Ein naturnaher Mischwald mit heimischen Arten ist unser Stadtwald“, sagt Heike Hübner und bekräftigt, dass er in erster Linie als Erholungswald dienen soll. Nadelbäume gebe es kaum, ergänzt der Förster. „Aber natürlich wird unser Wald auch bewirtschaftet, aber eben naturnah, das schließt sich nicht aus“, sagt Heike Hübner. Und genau aus diesem Grund gab es jetzt das sogenannte PEFC-Zertifikat.

PEFC-Zertifikat PEFC garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. PEFC ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“, also ein „Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen“. Nachhaltig muss die Waldbewirtschaftung dafür sein. Diese Voraussetzung wurde bereits 1993 auf der Helsinkier Ministerkonferenz zum Schutz der europäischen Wälder beschlossen. Diese Nachhaltigkeit soll dem Klimaschutz dienen und Gesundheit und Vitalität von Wald- und Okösystemen erhalten. Die biologische Vielfalt soll durch die Maßnahmen erhöht und die Schutzfunktion des Waldes für Wasser und Boden ausgebaut werden. Gleichzeitig soll aber die Produktionsfunktion erhalten und die forstlichen Ressourcen verbessert werden.

Naturwaldflächen entstehen

PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und damit ein weltweiter „Wald-TÜV“. Nachhaltig muss die Waldbewirtschaftung dafür sein. Auch Naturwaldflächen können dazugehören. „Eine erste dieser Naturwaldflächen von zehn Hektar wird im Stadtwald bereits vorbereitet“, berichtet Wojtek. Eine zweite werde folgen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir arbeiten gut mit dem Forstamt Poggendorf und Revierförster Hendric Wojtek zusammen“, erzählt Heike Hübner. Das Forstamt ist dabei für die Bewirtschaftung zuständig. Den ökologischen Waldanbau hätten beide Partner schon lange im Blick gehabt – immerhin werde der Landeswald schon eine Weile so bewirtschaftet. Aber es gebe auch immer wieder andere neue Ideen. Wie eben jetzt die Naturwaldflächen. „Sie dienen auch als Ausgleichsflächen für andere Maßnahmen, erklärt die Stadträtin.

Von Almut Jaekel