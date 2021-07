Stahlbrode

Ferienfreizeit auf dem Schulbauernhof in Stahlbrode – das heißt 2021 auch: endlich Ferien nach einem „verrückten“ Schuljahr und endlich ohne Maske. Die Kinder genießen wieder ein Stück Normalität.

24 Kinder aus ganz Mecklenburg-Vorpommern verleben eine Woche auf dem urigen Gelände und schlafen im Gutshaus. Linus Uhlendorf ist bereits zum vierten Mal in Stahlbrode. „Weil es immer wieder Spaß macht, hier zu sein. Die Leute vom Hof sind alle nett. Das Gelände ist schön, da wird es nicht langweilig“, erzählt der Elfjährige aus Binz.

Zum ersten Mal hingegen ist Christine Zastrow im Feriencamp. Das ruhige Mädchen hat sich in den Stall zurückgezogen, um Panther, eine der fünf Hofkatzen mit Streicheleinheiten zu verwöhnen. „Ich wusste, dass hier Tiere sind. Auf die habe ich mich gefreut, weil wir zu Hause keine haben. Ich mag Bauernhöfe generell. Meine Mama kauft immer Bio-Lebensmittel ein. Und weil es hier Bio-Essen gibt, haben wir uns dafür entschieden“, berichtet das Mädchen aus Neubukow.

Christine Zastrow verwöhnt Kater Panther mit Streicheleinheiten. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Freiraum und Verantwortung

Der Schulbauernhof bietet den Kindern zwar viel Freiraum und Mitgestaltungsmöglichkeiten, aber sie tragen auch selbst die Verantwortung für die Tiere und die Essenszubereitung. Das beinhaltet nicht nur das Mittagessen kochen, die kleinen Bauern auf Zeit backen ihr eigenes Brot und stellen Frischkäse und Butter her.

Fleißig Gemüse geschnippelt und Essen vorbereitet haben Ada, Pia, Celina, Christine, Nele und Tijana. Quelle: Roswitha Pendzinsky

„Unsere ,Lebensschule Bauernhof‘ ist ein idealer Lernort, um Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) lebendig werden zu lassen. Der Hof bietet authentische Lernumgebungen und vor allem eines: genügend Zeit. Abseits der Hektik des Schulalltags können sich Kinder bei uns in Ruhe den kleinen und großen Herausforderungen des Hoflebens stellen und an ihnen wachsen“, fasst es Projektleiterin Solveig Borges – sie ist für die Organisation und Akquise verantwortlich – das Konzept zusammen.

Und dass das gut angenommen wird, zeigt der Zuspruch von vielen Schulklassen. Leider war der Start in diesem Jahr extrem spät.

Amerikanerin will mitgestalten

Teamerin Emma Stewart. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Der Schulbauernhof ist darüber hinaus ein Ort, wo sich junge Menschen während eines Bundesfreiwilligendienstes oder eines Freiwilligen ökologischen Jahres beweisen können. Das hat unter anderem Emma Stewart aus Amerika bereits 2018/19 gemacht. Nach dem College-Abschluss in Washington D.C. war sie für ein Jahr in Vorpommern.

Die 22-jährige Amerikanerin mit deutschen Wurzeln ist mittlerweile das dritte Mal als Teamerin in der Ferienfreizeit dabei. Sie macht jetzt eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Fulda. Was sie immer wieder nach Stahlbrode zieht, beschreibt sie so: „Ich mag das Essen so sehr. Das ist für mich richtiger Luxus. Außerdem finde ich es spannend, mitzugestalten und zu erleben, wie die Gruppe sich findet.“

Viele Aktionen im Programm

Viele kleine Aktionen wie zum Beispiel der Besuch vom Hufschmied, eine Fährüberfahrt, der Kreativnachmittag oder den Abend am Lagerfeuer zu verbringen, werden den Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren in guter Erinnerung bleiben. Und vielleicht kommt dann Linus zum fünften Mal oder Ada zum dritten Mal im nächsten Jahr wieder nach Stahlbrode.

Von Roswitha Pendzinsky